Carlos Tévez: "Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba"

El ex jugador de Boca Carlos Tevez confesó que no se comunicó con Lionel Messi, capitán de la Selección campeona en el Mundial de Qatar 2022, para felicitarlo, pero justificó en que no quiso molestarlo ante la demanda que, conjeturó, debería tener el ahora consagrado mejor jugador del mundo.

Tévez, por otra parte, afirmó: "No extraño el mundo Boca ni el fútbol, me agotó", al tomar distancia de un eventual regreso como director técnico, después de la experiencia que tuvo el año pasado en Rosario Central.

Tras dirigir 23 partidos (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina), decidió apartarse de la institución que celebró elecciones y proclamó como nuevo presidente a Gonzalo Belloso. Tevez había llegada de la mano de Ricardo Carloni y la Comisión Directiva saliente.

Si bien actualmente no tiene ningún acuerdo firmado para 2023, a los pocos días de terminar su vínculo con Central su nombre comenzó a tomar fuerza para dirigir a Independiente.

"Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”, relató en una entrevista con Radio Mitre y aseguró que no tiene "la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa".

"Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”, confió, en el reportaje radial.

Aun así, a la hora de analizar su primera etapa como entrenador en la que consiguió seis triunfos, 10 empates y siete derrotas, relató: "El ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó”.

Y agregó: "Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente”.

Carlitos también contó cómo vivió la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar y confesó: “Seguí poco el mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba”.

Y cerró: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.