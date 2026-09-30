Catamarca consiguió su primera medalla en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La gran alegría de la jornada llegó de la mano de Teresita Toledo, representante de la Capital, quien logró la primera presea para la delegación catamarqueña presente en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en San Juan al consagrarse con el 3er Puesto en Orientación Femenina. Este logro excepcional marca un hito para el deporte provincial en el certamen.

La participación en esta disciplina se completó con el esfuerzo de Nery Cedrón, procedente de Belén, quien alcanzó una meritoria 10ma posición. La jornada se completó con las presentaciones de Alfredo Salas (Capital) y Oscar Corbalán (Andalgalá), quienes compitieron este miércoles a la espera de los resultados oficiales de sus respectivas pruebas.

Todo este despliegue cuenta con la coordinación de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, área dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, garantizando el acompañamiento institucional a cada uno de los atletas.

Victorias y desafíos en disciplinas por equipos

La intensidad del torneo se refleja también en los deportes de conjunto, donde los catamarqueños demuestran carácter y nivel competitivo:

Newcom: El equipo de Belén continúa sumando victorias tras derrotar a Chubut, posicionándose de esta manera como el mejor primero tras finalizar la fase de grupos, lo que los deja listos para ir por su chance de repetir medalla.

Truco: La pareja integrada por Juana Adauto y Ramón Caro, oriundos de Tapso (El Alto), protagonizó una jornada de resultados diversos al vencer a Chubut y caer posteriormente frente a Río Negro.

Ajedrez: El equipo compuesto por Mónica Velazco (Capital), Carlos Leiva (Valle Viejo), Manuel Díaz (Capital), Vicente Erazo (Valle Viejo) y Rubén Vega (Capital) igualó su encuentro ante Mendoza y sufrió una derrota frente a Neuquén.

Tenis de mesa, tejo y raqueta en el centro de la escena

La destreza táctica y la resistencia física se ponen a prueba en cada set, con resultados que perfilan a los deportistas hacia la definición de las copas:

Tenis de Mesa Femenino: Blanca Orellana y Josefa Nieva, de Mutquín (Pomán), consiguieron una valiosa victoria ante Río Negro, aunque luego cedieron el triunfo ante Mendoza.

Tenis de Mesa Mixto: La dupla conformada por María Luisa Romero y Julio Veliz (Capital) se enfrentó a los representativos de Mendoza y Tucumán, duelos en los cuales los rivales se llevaron la victoria.

Tejo: Tras los resultados de esta segunda jornada, tanto la dupla femenina integrada por Teresa y Petrona Solohaga (Mutquín, Pomán) como la masculina compuesta por Julio Bayon y Mario Castro (Capital) pelearán por el 9no puesto.

Pádel Femenino: Isabel Ávila y Lía Acosta (Belén) se midieron en exigentes cruces frente a Salta y Jujuy, equipos que terminaron llevándose los triunfos.

Pádel Masculino: La dupla de José Antonio Chanampa y Nicolás Palacios (Tinogasta) no tuvo actividad en la jornada de hoy y volverá a jugar mañana jueves.

Tenis: La dupla de Silvia Arreguez y Gustavo Martínez (Capital) logró una importante victoria ante Santa Cruz, en su camino buscando la 9na posición.

Destacados en natación, habilidades motrices y sapo

El cierre de la agenda competitiva muestra la constancia de los representantes provinciales en pruebas de alta exigencia:

Natación: Se confirmaron los resultados finales generales de las pruebas de 50 metros libres y espalda, donde Viviana Carthery (Fray Mamerto Esquiú) se metió de lleno en el Top 10, al finalizar en la 9na colocación en ambas modalidades. La disciplina retomará su acción este jueves, luego de una jornada de descanso.

Circuito de Habilidades Motrices: La pareja tinogasteña integrada por Gladys Rodriguez y Roque Arce, tras dos días de competencia continua, descansa este jueves con vistas a la definición que se llevará a cabo el viernes.

Sapo Femenino: Las jugadoras Etelvina Cativa (Mutquín, Pomán) y Petrona Gordillo (Belén) marchan en la 7ma posición.

Sapo Masculino: La dupla compuesta por Héctor Aragón (Capayán) y Juan Ramón Bazán (Belén) se ubica en el 9no puesto.