Catamarca será el centro del MTB del NOA con la 3ª edición del Rally Marathon NDA

El MTB a nivel NOA se alista para uno de los eventos más imponentes y desafiantes del país. En ese escenario, los paisajes únicos y la calidez de los habitantes de los distintos pueblos de Ancasti comienzan a prepararse para recibir y alentar a los osados ciclistas que formarán parte del Rally Marathon NDA - Nido del Águila, que celebrará su tercera edición.

La competencia, a realizarse en Anquincila el próximo 12 de abril, que ya se consolidó como una cita esperada en el calendario regional, volverá a desplegarse entre las sierras del este catamarqueño, ofreciendo una combinación de exigencia física, contacto con la naturaleza y espíritu deportivo. El entorno geográfico y la identidad de las comunidades anfitrionas se integran así a un evento que promete una experiencia inolvidable.

Organización y respaldo institucional

El Rally Marathon NDA - Nido del Águila cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Ancasti y está bajo la organización de LECGO Organizaciones, dos pilares que sostienen la estructura de una competencia que ha ido creciendo en convocatoria y proyección.

La articulación entre el municipio y la organización deportiva no solo garantiza el desarrollo logístico del evento, sino que también refuerza su impacto en la región. En este contexto, Ancasti se posiciona como un punto estratégico para el MTB del NOA, albergando una competencia que conjuga desafío, paisaje y comunidad.

Modalidades para todos los niveles

Uno de los aspectos centrales de esta tercera edición es la adaptación del desafío a distintos perfiles de competidores. El evento ofrece múltiples modalidades que permiten la participación tanto de ciclistas experimentados como de quienes buscan una experiencia recreativa.

Las distancias y categorías confirmadas son:

103 km - Distancia Marathon: diseñada para los más exigentes, representa el máximo reto de la competencia.

45 km - Opción competitiva intensa: un recorrido desafiante para quienes buscan un alto nivel de exigencia en menor extensión.

Recorridos recreativos: pensados para disfrutar del MTB y de los paisajes de Ancasti.

Categorías Kids: destinadas a que los más pequeños también formen parte de la experiencia NDA.

La inclusión de recorridos recreativos y categorías infantiles amplía el alcance del evento, transformándolo en una verdadera fiesta del ciclismo de montaña que trasciende la competencia estricta y se abre a la participación familiar.

Una convocatoria regional en crecimiento

La 3ª edición del Rally Marathon NDA - Nido del Águila se destaca por la importante convocatoria de competidores provenientes de provincias del Noroeste y del Litoral. Esta presencia regional consolida al NDA como una de las competencias más convocantes de la región.

La llegada de ciclistas de distintos puntos del país no solo eleva el nivel competitivo, sino que también refuerza el posicionamiento del evento dentro del calendario del MTB argentino. La diversidad de procedencias evidencia el atractivo que generan tanto el desafío deportivo como los paisajes del este catamarqueño.

En ese marco, Ancasti se prepara para recibir a deportistas que buscarán superar sus propios límites en circuitos que combinan exigencia técnica y resistencia, en un entorno natural que se convierte en protagonista.

Inscripciones abiertas

Los interesados en formar parte de la 3ª edición del Rally Marathon NDA - Nido del Águila pueden inscribirse a través del sitio oficial: www.lecgo.net/nidodelaguila

Con una estructura consolidada, respaldo institucional y una convocatoria regional en expansión, el MTB del NOA vuelve a tener en Ancasti uno de sus escenarios más imponentes. La cuenta regresiva ya está en marcha para una competencia que promete desafío, paisajes y una experiencia inolvidable en el corazón del este catamarqueño.

