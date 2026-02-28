Principio de acuerdo entre River y "Chacho" Coudet: qué falta para su llegada

La transición en River Plate comenzó a tomar forma concreta este fin de semana con un movimiento decisivo. La dirigencia mantuvo hoy su primer contacto formal con Eduardo "Chacho" Coudet, a través de una reunión virtual que marcó un paso clave en el proceso para convertirlo en el sucesor del emblemático Marcelo Gallardo.

El encuentro se desarrolló vía Zoom y contó con la participación de:

El propio Eduardo Coudet, conectado desde España.

Su representante, Christian Bragarnik.

El presidente del club, Stéfano Di Carlo.

El manager y referente institucional Enzo Francescoli.

De acuerdo con fuentes del club, el intercambio se desarrolló con una premisa clara: "Todo en sintonía". La frase sintetiza el clima de coincidencia entre las partes, tanto en lo conceptual como en lo estratégico.

Este viernes ya se había producido un contacto inicial entre Bragarnik, Di Carlo y Francescoli para confirmar el interés formal en contratar al entrenador. La reunión virtual fue, en ese sentido, la consolidación de una decisión que la dirigencia venía madurando con celeridad.

Un contexto de transición tras la partida de Gallardo

La llegada de Coudet se produce en un momento de transición crítica. La decisión de Marcelo Gallardo de alejarse del club luego del encuentro disputado ante Banfield obligó a la dirigencia a actuar con rapidez para garantizar la continuidad de un proyecto deportivo competitivo.

La salida de Gallardo, figura central de una etapa histórica, dejó un vacío que exigía no solo un reemplazo nominal, sino una definición estratégica. La elección de Coudet responde a una búsqueda precisa: un perfil con identidad ligada a la institución y una propuesta futbolística audaz, en sintonía con la tradición del "Millonario".

La dirigencia entendió que la sucesión debía ser ordenada, pero también ambiciosa. Por eso, mientras el equipo afrontaba compromisos deportivos, en paralelo se aceleraron las gestiones para asegurar el futuro inmediato del banco de suplentes.

El presente en España y la situación con Alavés

Mientras las negociaciones avanzaban, Coudet dirigió este viernes al Deportivo Alavés en la derrota 2-0 frente al Levante UD. Su presencia en el banco se dio en un contexto particular: la directiva del conjunto vasco ya tenía avanzadas las conversaciones con Quique Sánchez Flores para que se haga cargo del plantel.

Pese a las desmentidas iniciales —motivadas por una cuestión de ética profesional hacia su actual club— la salida del entrenador es un hecho. Sin embargo, el proceso administrativo requiere un paso adicional: dado que no existe una cláusula de rescisión automática en su contrato, River deberá abonar una compensación económica al club español para liberar al técnico de sus funciones actuales.

Este punto no representa un obstáculo, sino una formalidad dentro de un acuerdo que ya está encaminado y que ambas partes dan por avanzado.

El acuerdo estratégico: contrato hasta diciembre de 2027

La gestión encabezada por la comisión directiva de Di Carlo logró cerrar con éxito las negociaciones para que "Chacho" Coudet asuma las riendas del primer equipo.

El acuerdo contempla:

Contrato hasta diciembre de 2027.

Enfoque en un proceso de mediano plazo.

Presentación oficial durante la semana entrante.

El entrenador tiene previsto emprender su viaje de regreso a la Argentina este mismo miércoles. Tras su llegada, procederá a la rúbrica formal del contrato y será presentado oficialmente ante la prensa en los días siguientes.

La extensión del vínculo hasta 2027 revela una decisión institucional de fondo: apostar por estabilidad, planificación y continuidad, en lugar de soluciones transitorias.

Reestructuración del área deportiva: el rol de Solari

En paralelo a la contratación del nuevo director técnico, la dirigencia avanza en una reconfiguración integral del área deportiva. Las negociaciones con Santiago Solari se encuentran en una etapa avanzada.

El actual integrante de la estructura del Real Madrid es el principal candidato para asumir el rol de Director Deportivo. De concretarse, el movimiento implicaría una renovación profunda en la toma de decisiones futbolísticas del club.

Este esquema proyectado combina:

Experiencia internacional de Coudet.

Jerarquía institucional de Solari.

Liderazgo dirigencial bajo la presidencia de Di Carlo.

Participación activa de Francescoli en la planificación deportiva.

El inicio de una nueva etapa

La designación de Coudet no se limita a un cambio de entrenador. Representa el comienzo de una nueva etapa en River, marcada por la intención de sostener la competitividad y preservar una identidad futbolística reconocible.

Tras la sensible partida de Gallardo, la dirigencia se movió con rapidez para evitar vacíos de poder y enviar una señal clara: el proyecto continúa. Con un contrato hasta 2027, una compensación acordada con Alavés y una posible incorporación de Solari al área deportiva, el club de Núñez redefine su estructura y proyecta su futuro inmediato.