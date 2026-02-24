Crisis en el transporte de Catamarca: una empresa anunció paro total por falta de pago

La tensión en el sistema de transporte vuelve a escalar. Este martes se conoció que la empresa El NENE continuará con el reclamo por pago de haberes y diferencias adeudadas de aguinaldo, y que, ante la falta de respuestas, avanzará con una medida de fuerza contundente: paro total de servicios a partir de las 00:00 horas. La decisión impacta de lleno en los usuarios y profundiza un escenario que ya había mostrado señales de conflicto días atrás.

Un reclamo salarial que escala

El eje central del conflicto es concreto y específico: haberes impagos y diferencias adeudadas de aguinaldo. Sobre esa base se estructura la medida de fuerza que comenzará a regir desde la medianoche. La determinación implica la paralización completa de las prestaciones, en un contexto donde el transporte público constituye un servicio esencial para miles de personas.

El anuncio de que el paro será total marca una diferencia respecto de lo ocurrido el viernes pasado, cuando la situación tomó por sorpresa a los usuarios. En aquella oportunidad, la afectación se concentró en una línea específica, pero dejó en evidencia la fragilidad del esquema operativo ante el conflicto salarial.

Los puntos centrales del reclamo pueden sintetizarse en:

Pago de haberes adeudados.

Diferencias pendientes en concepto de aguinaldo.

Inicio de medidas de fuerza desde las 00:00 horas.

Paro total de servicios.

Cada uno de estos elementos conforma la estructura del conflicto y explica la decisión de avanzar hacia una medida de mayor alcance.

El antecedente del viernes: la Línea 104

El viernes pasado ya se había registrado un episodio que anticipaba la gravedad de la situación. La Línea 104, perteneciente a la firma El Nene SRL, decidió que sus unidades no salieran a la calle. La medida fue adoptada de manera sorpresiva y generó desconcierto entre los usuarios que aguardaban el servicio.

El carácter inesperado de la acción estuvo dado por un dato clave: no fue comunicada con anticipación por la seccional Catamarca de la UTA. Esa ausencia de aviso previo amplificó el impacto, ya que los pasajeros se encontraron con la interrupción sin margen para reorganizar sus traslados.

La paralización de la Línea 104 no solo afectó la movilidad habitual, sino que también funcionó como un mensaje claro de que el conflicto salarial estaba lejos de resolverse. Lo ocurrido ese día se convirtió en el antecedente inmediato del paro total anunciado ahora.

De la sorpresa a la paralización completa

El paso de una medida puntual a un paro total de servicios refleja un endurecimiento en la postura adoptada en el marco del reclamo. Si el viernes la decisión de no sacar las unidades a la calle generó sorpresa, la medida que comienza a las 00:00 horas implica una interrupción integral y anunciada.

La diferencia radica en la escala y en la formalización de la protesta. Mientras que la paralización de la Línea 104 fue inesperada para los usuarios, el paro total se presenta como una medida explícita, derivada de la continuidad del reclamo por haberes y aguinaldo.