Catamarca volvió a subir al podio en la final del Duatlón del NOA

La provincia de Catamarca volvió a tener una destacada presencia en el Campeonato Regional de Duatlón del NOA 2026, cuya final se disputó este domingo 16 de agosto en Salta Capital, con la participación de atletas provenientes de distintas provincias de la región.

La jornada dejó resultados sobresalientes para los representantes catamarqueños, especialmente para Walter Sebastián Ávalos y Emiliano Díaz, quienes lograron cerrar el campeonato con actuaciones que los ubicaron entre los principales protagonistas de sus respectivas categorías.

Ávalos, representante de Catamarca en la categoría Masculino 40 a 44 años, alcanzó el tercer puesto de la clasificación general y, al mismo tiempo, se consagró ganador de su categoría. Díaz, por su parte, completó una participación destacada al coronarse campeón de la categoría 30 a 34 años.

Los resultados obtenidos en Salta representaron así una nueva presencia catamarqueña en los primeros lugares del podio regional y reflejaron el desempeño de atletas que sostuvieron su participación a lo largo de las distintas fechas del campeonato.

La regularidad de Ávalos a lo largo del campeonato

La actuación de Walter Sebastián Ávalos tuvo como una de sus principales características la regularidad. El deportista logró el primer puesto de su categoría en cada una de las tres fechas que conformaron el campeonato, manteniendo un rendimiento constante hasta llegar a la definición disputada en Salta. Su desempeño no se limitó a la clasificación correspondiente a su categoría. Ávalos también tuvo una evolución destacada en la clasificación general, donde fue mejorando sus posiciones a medida que avanzó el certamen.

Su recorrido en las tres fechas quedó marcado por los siguientes resultados:

Tucumán: 4.º puesto en la clasificación general.

4.º puesto en la clasificación general. Santiago del Estero: 5.º puesto en la clasificación general.

5.º puesto en la clasificación general. Salta: 3.º puesto en la clasificación general y primer puesto de su categoría.

La tercera posición general obtenida en la final de Salta coronó de esta manera una campaña en la que el atleta catamarqueño había logrado mantenerse como ganador de su categoría en las tres competencias.

Una prueba que combina tres disciplinas

Ávalos compitió en la modalidad Sprint, una especialidad que exige atravesar diferentes etapas y adaptarse rápidamente al cambio de disciplina. La competencia comprende un recorrido inicial de 5 kilómetros de pedestrismo, seguido por 20 kilómetros de ciclismo y un tramo final de 2,5 kilómetros de pedestrismo.

Se trata de una prueba que combina resistencia, velocidad y capacidad de adaptación entre las distintas disciplinas. La exigencia de completar los tres segmentos convierte al rendimiento integral del atleta en un factor determinante para alcanzar posiciones destacadas.

Los componentes de la modalidad Sprint fueron:

5 kilómetros de pedestrismo inicial.

20 kilómetros de ciclismo.

2,5 kilómetros finales de pedestrismo.

En ese contexto, el desempeño de Ávalos a lo largo de las tres fechas adquiere especial relevancia dentro de su recorrido en el campeonato, al haber conseguido sostener el primer puesto de su categoría en cada competencia y cerrar la final con un tercer lugar general.

Emiliano Díaz, campeón de su categoría

La jornada también tuvo como protagonista a Emiliano Díaz, quien representó a Catamarca en la categoría 30 a 34 años. El deportista cerró su participación en el campeonato con la consagración como campeón de su categoría, aportando otro resultado importante para la delegación catamarqueña en la competencia regional.

Su título se sumó al campeonato obtenido por Ávalos en la categoría Masculino 40 a 44 años y al tercer puesto general conseguido por este último en la final de Salta.

De esta manera, ambos atletas lograron finalizar el certamen regional ocupando posiciones de privilegio y llevando nuevamente a Catamarca a los primeros lugares de la competencia.

También tuvo una participación destacada Ramón Cativa, representante catamarqueño en la categoría 45 a 49 años, quien formó parte de la presencia de la provincia en la final disputada en la capital salteña.

Una temporada de buenos resultados

Para Walter Sebastián Ávalos, el resultado conseguido en Salta representa además el reconocimiento a una temporada construida a partir de esfuerzo, constancia y dedicación. El atleta catamarqueño participó de manera independiente, impulsado por su amor al deporte y acompañado durante las competencias por su familia, amigos y compañeros de trabajo. Ese grupo constituyó su principal respaldo a lo largo de los diferentes desafíos que afrontó durante la temporada.

"Represento a Catamarca por amor al deporte", expresó Ávalos, al tiempo que destacó especialmente el aliento que recibe de quienes lo acompañan en cada competencia.

La frase sintetiza el vínculo que el deportista mantiene con la disciplina y con la representación de la provincia, en un recorrido que tuvo como resultado una actuación sobresaliente en el campeonato regional.

naron una jornada en la que el esfuerzo sostenido durante la temporada encontró su reconocimiento en Salta.