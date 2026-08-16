River va por el final de la mala racha ante un Argentinos Juniors que llega con puntaje ideal

River y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026, en un partido que encuentra a ambos equipos atravesando realidades completamente contrapuestas.

El encuentro se disputará en el Estadio Mâs Monumental, donde el conjunto de Núñez buscará ponerle fin a una racha negativa que lo dejó en el último lugar de la zona, mientras que Argentinos Juniors intentará sostener el comienzo perfecto que le permitió instalarse en la cima.

Para River, el partido aparece como una oportunidad para recuperar terreno después de un comienzo adverso en el campeonato. El equipo dirigido por Eduardo Coudet todavía no sumó puntos en el certamen y, además, es el único conjunto del torneo que todavía no consiguió convertir goles.

El panorama explica la necesidad de una reacción inmediata. El Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el torneo local y seis caídas en total en sus últimos compromisos, una secuencia que puso bajo la lupa la continuidad de Coudet.

En el otro extremo aparece Argentinos Juniors. El conjunto conducido técnicamente por Nicolás Diez llega como líder del Grupo B, con 12 puntos sobre 12 posibles y el objetivo de extender su enorme momento frente a uno de los gigantes del país.

River busca cortar una racha que lo dejó último

El presente del equipo de Núñez es uno de los principales focos de atención de la quinta fecha. River perdió los cuatro encuentros que disputó en el Torneo Clausura 2026 y todavía no pudo marcar un gol.

La seguidilla de resultados negativos también se amplió a sus últimas presentaciones en todas las competencias, con seis derrotas en total. Esa situación dejó al equipo en el último puesto del Grupo B, sin unidades, y aumentó la presión de cara al compromiso frente al líder.

Sin embargo, el entrenador cuenta con algunas novedades que pueden modificar el escenario ofensivo. Una de ellas es la posibilidad del debut como titular de Thiago Almada, flamante refuerzo proveniente de Europa.

A su presencia se suma la de Ángel Correa en el ataque, una alternativa que River buscará aprovechar para quebrar la sequía que lo mantiene como el único equipo del torneo que todavía no consiguió convertir. Los últimos cinco partidos de River muestran la magnitud de la racha:

Tigre 1 - 0 River , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. River 0 - 1 Rosario Central , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. Gimnasia 1 - 0 River , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. River 0 - 1 Barracas Central , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. River 1 - 3 Aldosivi, Copa Argentina 2026.

La secuencia refleja cuatro derrotas consecutivas en el torneo local y una eliminación que también forma parte del duro presente futbolístico del equipo.

Argentinos Juniors llega con puntaje perfecto

El escenario del visitante es completamente diferente. Argentinos Juniors lidera el Grupo B con puntaje ideal, después de ganar los cuatro partidos que disputó en las primeras jornadas del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez consiguió 12 puntos sobre 12 posibles y llega a la visita al Monumental motivado después de una victoria importante frente a Racing. El Bicho se impuso 2-1 ante Racing en el Estadio Diego Armando Maradona, resultado que le permitió sostener su campaña perfecta y llegar a Núñez con la intención de revalidar lo realizado durante las primeras cuatro fechas.

La actualidad de Argentinos también queda reflejada en sus últimos resultados:

Argentinos Juniors 2 - 1 Racing , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. Belgrano 0 - 1 Argentinos Juniors , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. Argentinos Juniors 3 - 0 Estudiantes de Río Cuarto , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. Sarmiento 2 - 3 Argentinos Juniors , Torneo Clausura 2026.

, Torneo Clausura 2026. Argentinos Juniors 1 (3) - 1 (4) Belgrano, Torneo Apertura 2026.

La serie muestra un equipo que llega con confianza, con cuatro victorias consecutivas en el Clausura y la posibilidad de defender la cima precisamente ante un River que necesita comenzar a sumar.

El desafío de River y la oportunidad del Bicho

El partido plantea así dos necesidades diferentes. River necesita ganar para comenzar a salir del fondo, cortar la serie de derrotas y conseguir sus primeros puntos en el torneo. Argentinos Juniors, en cambio, busca sostener el liderazgo y prolongar un inicio perfecto.

El contexto también le agrega importancia a la posible aparición de Thiago Almada desde el comienzo. El flamante refuerzo proveniente de Europa podría tener su debut como titular justamente en un encuentro en el que River necesita encontrar respuestas ofensivas.

La presencia de Ángel Correa completa un ataque que tendrá la misión de romper una estadística particularmente negativa: River es el único equipo del Torneo Clausura que todavía no convirtió goles.

Del otro lado, Argentinos llega con el envión que le dieron sus cuatro triunfos en las primeras cuatro jornadas y con la victoria más reciente frente a Racing como antecedente inmediato.

Hora, estadio y televisión

El partido entre River y Argentinos Juniors se jugará este domingo 16 de agosto, desde las 18:00, en el Estadio Mâs Monumental.

La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium. Para seguir el encuentro de manera online, estarán disponibles las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO, aunque en todos los casos será necesario contar con el Pack Fútbol contratado.

Facundo Tello será el árbitro

La Liga Profesional designó a Facundo Tello como árbitro principal del encuentro entre el Millonario y el Bicho.

El equipo arbitral estará integrado de la siguiente manera:

Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Juan Pablo Belatti. Árbitro asistente 2: Gabriel Chade.

Gabriel Chade. Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina.

Nicolás Lamolina. VAR: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. AVAR: Diego Romero.

La posible formación de River

Eduardo Coudet analiza un equipo que podría contar con el debut como titular de Thiago Almada. La probable formación del Millonario es:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán.

DT: Eduardo Coudet.

La principal duda aparece en la zaga central, con Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero como alternativas.