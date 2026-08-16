Cristiano Ronaldo puso fecha al final de su carrera: "Probablemente sea mi último año"

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol con una declaración que marca un punto de inflexión en una carrera que durante décadas estuvo asociada a la máxima exigencia competitiva. En una entrevista exclusiva con la revista Vogue, realizada en el marco de su casamiento íntimo con Georgina Rodríguez, el delantero portugués habló abiertamente sobre su futuro y puso fecha de vencimiento a su etapa profesional.

"Probablemente este sea mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular", expresó el atacante al reflexionar sobre los próximos pasos de su trayectoria. La frase abrió oficialmente la cuenta regresiva para el final de una carrera marcada por títulos, récords, reconocimientos individuales y una permanencia extraordinaria en la élite.

La declaración no se limitó a una reflexión sobre el paso del tiempo. Ronaldo también dejó en claro que ya piensa en la vida que comenzará una vez que abandone definitivamente las canchas. Lejos de presentar el retiro como una etapa indefinida, el portugués aseguró que tiene estructurado su futuro y que cuenta con diferentes actividades para afrontar la transición.

"Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil", explicó.

Un futuro pensado lejos de las canchas

El delantero reconoció que abandonar el fútbol profesional significará también enfrentarse a un cambio profundo en su rutina cotidiana. Después de tantos años dedicados a la competencia, Ronaldo entiende que el deporte podría dejar un espacio difícil de reemplazar y que será necesario construir una nueva dinámica para evitar que ese vacío se convierta en un problema.

"El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tenés que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una", sostuvo.

En ese escenario, el portugués enumeró algunas de las actividades que pretende incorporar a su vida una vez finalizada su carrera profesional. Entre ellas aparecen el deseo de divertirse más, viajar, mirar y jugar al pádel, una disciplina que reconoció disfrutar especialmente.

También manifestó su intención de continuar disfrutando de aquello que consiguió durante su extensa trayectoria. "Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado", señaló.

La definición muestra que Ronaldo no imagina el retiro como una ruptura absoluta con todo lo construido, sino como una nueva etapa en la que podrá aprovechar el resultado de décadas de dedicación al fútbol.

Veinticinco años de sacrificio

Hacia el cierre de sus declaraciones, Cristiano Ronaldo puso el foco en el recorrido que hizo posible una carrera de semejante dimensión. El atacante resumió su trayectoria en una frase que sintetiza el costo personal y deportivo de permanecer durante tanto tiempo en la cima.

"Después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio", concluyó. Esos 25 años estuvieron atravesados por una exigencia constante y por una sucesión de logros que convirtieron al portugués en una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol.

Su palmarés incluye 35 títulos oficiales, dentro de los cuales aparecen conquistas de enorme relevancia internacional y múltiples campeonatos nacionales. Entre sus principales trofeos se encuentran:

5 Champions League .

. La Eurocopa 2016 con Portugal.

con Portugal. La UEFA Nations League con Portugal.

con Portugal. Múltiples ligas locales en Inglaterra, España e Italia .

. 35 títulos oficiales en total.

A esa colección de trofeos colectivos se suma una extensa lista de reconocimientos individuales que consolidaron su hegemonía durante diferentes etapas de su carrera.

Una colección de récords individuales

A nivel individual, Ronaldo alcanzó cifras que también forman parte central de su legado. El portugués conquistó 5 Balones de Oro y 4 Botas de Oro, reconocimientos que reflejan su protagonismo sostenido entre los mejores futbolistas del mundo.

Su capacidad goleadora constituye, además, uno de los principales rasgos de su trayectoria. Ronaldo logró inflar las redes hasta convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol mundial en partidos oficiales.

Ese registro acompaña una carrera en la que su rendimiento ofensivo se mantuvo como uno de los principales argumentos de su vigencia. Incluso en la etapa final de su recorrido, el delantero continúa ampliando sus números y compitiendo al máximo nivel.

La recta final en Al-Nassr

Actualmente, Cristiano Ronaldo defiende los colores del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, club al que llegó a comienzos de 2023 y con el que revolucionó el mercado de pases de Medio Oriente.

Desde su llegada al equipo de Riad, el portugués mantuvo intactas su vigencia y competitividad. Como capitán de la selección portuguesa, continúa agigantando sus números goleadores mientras afronta la recta final de su contrato.

El escenario actual adquiere una dimensión diferente después de sus declaraciones a Vogue. Cada compromiso que dispute en esta etapa puede quedar asociado al cierre de una trayectoria que se extendió durante un cuarto de siglo y que estuvo definida por la búsqueda permanente del máximo rendimiento.

Ronaldo, sin embargo, todavía no se presenta como una figura alejada de la competencia. Por el contrario, continúa defendiendo los colores de Al-Nassr, mantiene su capacidad goleadora y transita sus últimos compromisos como futbolista profesional mientras empieza a mirar hacia la vida que seguirá después.

La revelación realizada durante una entrevista vinculada a un momento íntimo de su vida personal coloca así al fútbol frente a una certeza: la carrera de Cristiano Ronaldo se encuentra en su tramo final. El propio protagonista anticipó que probablemente este será su último año dentro del campo de juego y que su objetivo es despedirse dejando un legado espectacular.

Después de 25 años de sacrificio, 35 títulos oficiales, cinco Champions League, una Eurocopa, una Nations League, múltiples ligas, cinco Balones de Oro, cuatro Botas de Oro y el reconocimiento como máximo goleador histórico del fútbol mundial en partidos oficiales, el portugués comienza a preparar el capítulo que seguirá a una de las carreras más gloriosas e impactantes de la historia del deporte.