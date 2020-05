Clásico en la Bundesliga: Bayern Munich visita esta tarde al Borussia Dortmund

Bayer Munich, líder de la Bundesliga que busca estirar su record a ocho títulos en forma consecutiva, visitará hoy al Borussia Dortmund, único escolta, en el gran clásico del fútbol alemán que es el partido excluyente de la fecha 28.



El encuentro se jugará a partir de las 13.30 (hora de la Argentina) en el estadio Signal Iduna Park, del Dortmund, y será televisado por la señal de cable ESPN.



Bayern Munich encabeza las posiciones con 61 puntos, mientras que el Dortmund, que tendrá en el banco de suplentes al defensor argentino Leonardo Balerdi (ex Boca Juniors), lo sigue con 57 unidades cuando restan apenas restan siete fechas para el final.



En la fecha pasada el Bayern Munich venció como local al Eintracht Frankfurt por 5-2 y si gana el clásico se asegurará gran parte del título ya que sacará una ventaja de siete puntos con 18 por jugarse.



En otro partido de los cuatro que darán inicio a la fecha, el Bayern Leverkusen, con los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario, ambos ex River Plate, entre los suplentes, recibirá al Wolfsburgo desde las 15.30, con transmisión de ESPN.



El Eintracht Frankfurt, por su parte, con el defensor argentino David Abraham (ex Independiente) será local ante el Friburgo y Werder Bremen recibirá al Borussia Moenchengladbach, ambos desde las 15.30.



La fecha se completará mañana con los siguientes partidos:



A las 13.30. Leipzig-Hertha Berlín.



A las 15.30: Augsburgo-Paderborn; Fortuna Dusseldorf-Schalke 04; Hoffenheim-Colonia y Unión Berlín-Mainz.



Posiciones: Bayern Münich 61 puntos; Borussia Dortmund 57; Leipzig 54; Bayer Leverkusen 53; Borussia Mönchengladbach 52; Wolfsburgo 39; Friburgo y Schalke 04 37; Hoffenheim 36; Colonia y Hertha Berlin 34; Augsburgo y Unión Berlin 30; Frankfurt 28; Mainz 27; Fortuna Düsseldorf 24; Werder Bremen 21; y Paderborn 18.