Colapinto manejará este finde la histórica "Flecha de Plata" de Fangio

El próximo domingo 26 de abril, la ciudad de Buenos Aires será escenario de un acontecimiento singular para el automovilismo argentino. El joven piloto Franco Colapinto protagonizará un evento histórico al conducir una réplica del legendario Mercedes-Benz W196, conocido como la "Flecha de Plata", con el que Juan Manuel Fangio se consagró bicampeón mundial.

La actividad tendrá lugar en el barrio de Palermo, específicamente en los alrededores del Monumento a los Españoles, donde se montará un circuito callejero especialmente acondicionado. La propuesta promete reunir a miles de fanáticos en una jornada que conectará el presente de la Fórmula 1 con uno de los capítulos más emblemáticos de su historia.

La "Flecha de Plata": símbolo de una era dorada

El vehículo que conducirá Colapinto es una recreación artesanal del histórico monoplaza de los años 50. Esta réplica fue fabricada en la ciudad de Luján por el especialista Carlos Di Forti, quien logró reproducir con precisión la estética original del modelo que marcó una época en la máxima categoría del automovilismo.

El coche mantiene la apariencia icónica del Mercedes-Benz W196, pero incorpora un motor Mercedes moderno, lo que permite garantizar tanto su funcionamiento como la seguridad durante las exhibiciones. Esta combinación de diseño clásico y tecnología actual convierte al vehículo en una pieza única, capaz de transmitir la mística de la época de Fangio en un contexto contemporáneo.

Además, el monoplaza pertenece a una colección privada y habitualmente se exhibe en el Museo Fangio, lo que refuerza su valor histórico dentro del patrimonio del automovilismo argentino.

Doble exhibición

La jornada no se limitará a la conducción de la "Flecha de Plata". Colapinto también realizará giros a bordo de un Lotus E20, correspondiente a la temporada 2012 y decorado con los colores actuales de la escudería Alpine.

De este modo, el piloto de 22 años alternará entre dos mundos:

La mística del automovilismo clásico , representada por la réplica del W196

, representada por la réplica del W196 La tecnología moderna de la Fórmula 1, encarnada en el Lotus E20

Este contraste permitirá al público experimentar en una misma jornada la evolución técnica y estética de los monoplazas, en un espectáculo pensado para fanáticos de todas las generaciones.

Organización y acceso del público

La actividad principal comenzará al mediodía y será de acceso gratuito, lo que incrementa las expectativas en torno a la convocatoria. Se espera una concurrencia masiva, motivo por el cual las autoridades porteñas implementarán un operativo especial que incluirá cortes de tránsito en la zona desde la madrugada.

Los organizadores recomendaron asistir con anticipación a los sectores de la Fan Zone, con el objetivo de asegurar una buena ubicación cerca de las vallas y poder disfrutar de cerca del paso de los vehículos.

Entre los aspectos logísticos más relevantes se destacan:

Circuito callejero acondicionado en Palermo

Inicio de actividades al mediodía

Acceso libre y gratuito

Cortes de tránsito desde la madrugada

Sectores específicos de Fan Zone para el público

Un símbolo para el automovilismo argentino

El evento adquiere una dimensión especial en el contexto actual del automovilismo nacional. Tras décadas sin representantes en la máxima categoría, la imagen de Franco Colapinto al volante de la "Flecha de Plata" se proyecta como un símbolo potente que conecta pasado y presente.

La figura de Fangio, asociada a una era dorada de la Fórmula 1, se entrelaza con la proyección de una nueva generación de pilotos. En ese cruce, la exhibición en Buenos Aires se configura como un momento cargado de significado, donde la historia y la actualidad convergen en un mismo escenario.

La postal de Colapinto conduciendo la réplica del vehículo con el que Fangio alcanzó la gloria mundial se perfila como una de las imágenes más representativas del año para el deporte motor argentino, consolidando una jornada que trasciende lo deportivo para instalarse también en el plano simbólico.