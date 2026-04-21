Identificaron al hombre hallado sin vida en el "Canal de la Muerte": tenía 73 años

El hallazgo de un cuerpo sin vida durante la noche del domingo en la zona del barrio Los Plateados, en el departamento Valle Viejo, generó desde el primer momento una fuerte conmoción y una serie de interrogantes que se mantuvieron durante horas. El escenario del descubrimiento, el conocido "Canal de la Muerte", sumó un componente adicional de inquietud, no solo por su denominación sino también por las circunstancias en las que fue encontrado el cadáver.

A pesar del paso del tiempo desde el momento en que se produjo el hallazgo, ninguna persona se había presentado a reclamar el cuerpo, lo que profundizó el misterio en torno al caso. La falta de identificación inmediata y el silencio inicial respecto de posibles familiares o allegados alimentaron la incertidumbre, mientras la investigación avanzaba en paralelo con los procedimientos de rigor.

En este contexto, uno de los primeros datos certeros surgió tras la autopsia realizada el lunes. El informe forense determinó que la víctima había fallecido por asfixia por inmersión, un dato clave que permitió orientar la investigación y descartar otras hipótesis en torno a la causa del deceso.

Este resultado, si bien aportó claridad sobre el mecanismo de muerte, no resolvía el interrogante principal: la identidad de la persona encontrada en el canal. La ausencia de documentación y la falta de denuncias inmediatas dificultaron en un primer momento el proceso de identificación.

La denuncia que permitió avanzar

La situación dio un giro este martes, cuando familiares de una persona mayor de edad se presentaron en la Comisaría de Piedra Blanca para denunciar su ausencia. Este paso resultó determinante, ya que permitió a las autoridades cruzar información y avanzar en el reconocimiento del cuerpo.

A partir de esta denuncia, la Justicia dispuso la identificación en la morgue, procedimiento que finalmente arrojó un resultado positivo. De este modo, se logró confirmar la identidad del hombre hallado sin vida, cerrando uno de los aspectos más sensibles del caso. Se trata de Víctor Hugo Amador, de 73 años, con domicilio en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú. La confirmación llegó tras el reconocimiento formal realizado luego de la denuncia de sus familiares, quienes habían iniciado la búsqueda ante su ausencia.

Este dato no solo permitió dar un cierre a la incertidumbre inicial, sino también aportar un marco más claro para comprender el caso, que durante varias horas se mantuvo envuelto en un fuerte hermetismo.

NOTICIA EN DESARROLLO