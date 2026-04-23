Catamarca corre por Malvinas: una competencia atlética que une memoria y homenaje

Con un alto sentimiento patriótico, este sábado 25 se llevará a cabo una nueva edición de la competencia 10K Malvinas Argentinas, una iniciativa deportiva que rinde homenaje a los combatientes y caídos en las Islas Malvinas en el marco de la gesta del 2 de abril de 1982.

La carrera, que se ha consolidado a lo largo de los años como un evento de fuerte contenido simbólico, tendrá su largada oficial a las 16 horas y se desarrollará en el entorno del Dique El Jumeal, con punto de partida y llegada en la Rotonda del murallón. Se trata de un escenario que año tras año se convierte en el epicentro de una convocatoria que combina deporte, memoria y participación comunitaria.

Un circuito tradicional

El recorrido dispuesto para esta edición será el circuito tradicional, diseñado para cubrir tanto la distancia principal como las alternativas más accesibles. La traza comenzará en el murallón del dique y continuará por un itinerario que incluye arterias clave de la zona.

El circuito contempla el siguiente trayecto:

Largada desde el murallón del Dique El Jumeal.

Recorrido por Avenida Bartolomé de Castro hasta su rotonda.

hasta su rotonda. Continuación hacia Avenida Juan Pablo Vera .

. Paso por calle Abaucán .

. Salida hacia Avenida Illia .

. Ascenso por esta última hasta la Cuestecilla del Jumeal .

. Paso por rotonda y descenso por Avenida Juan Pablo II .

. Regreso al punto de largada.

La dinámica de la competencia establece que el circuito se completará en dos giros para la distancia de 10 kilómetros y en un solo giro para los 5 kilómetros, lo que permite adaptar el nivel de exigencia según la categoría y la preparación de los participantes.

Categorías para todas las edades

Uno de los aspectos centrales de la jornada es su carácter inclusivo, ya que contempla la participación de todas las categorías, incluyendo un espacio especialmente destinado a los más pequeños.

En términos competitivos, las categorías se organizan de la siguiente manera:

En la distancia de 10K , participan corredores desde la categoría Juveniles hasta los 59 años .

, participan corredores desde la categoría . En los 5K , se incluyen: Mayores de 60 años . Categorías Menores . Participantes Especiales . Categoría Libre única . Marchadores .

, se incluyen:

Además, la jornada incorpora un segmento dedicado a los niños, con carreritas infantiles que permiten integrar a participantes de todas las edades en una propuesta que trasciende lo estrictamente competitivo.

Cronograma de la jornada

El evento contará con una organización horaria precisa, que ordena el desarrollo de cada instancia desde la inscripción hasta la finalización de las actividades.

El cronograma previsto es el siguiente:

De 14 a 15 horas : continuidad de las inscripciones.

: continuidad de las inscripciones. A las 15.45 horas : realización de las carreritas infantiles.

: realización de las carreritas infantiles. A las 16 horas : largada oficial de la competencia.

: largada oficial de la competencia. A las 17.30 horas : entrega de premios.

: entrega de premios. A las 18.00 horas: desconcentración.

Este esquema permite organizar tanto la participación de los atletas como la asistencia del público que acompaña cada edición.

Organización y sentido colectivo

La competencia forma parte de la campaña nacional "Malvinas, un sentimiento que nos une a través del deporte", una iniciativa que busca mantener viva la memoria a través de actividades deportivas y comunitarias.

En cuanto a su estructura organizativa, el evento cuenta con el trabajo conjunto de distintas entidades:

Fortaleza Corre , como uno de los principales organizadores.

, como uno de los principales organizadores. Escuela de Atletismo Los Mayuatos , también a cargo de la organización.

, también a cargo de la organización. Agrupación de Atletas Veteranos de Catamarca, responsable de la fiscalización.

La continuidad de esta competencia año tras año refuerza su carácter de tradición dentro del calendario deportivo local, consolidándola como un espacio de encuentro donde el deporte funciona como vehículo de homenaje.