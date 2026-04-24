Choque en cadena en Catamarca: conductora volcó tras impactar contra dos vehículos

En las primeras horas de la mañana de este viernes, un violento choque en cadena seguido de un vuelco alteró la rutina en la zona sur de la Capital y encendió la preocupación entre vecinos y transeúntes. El episodio se registró pasadas las siete de la mañana en un sector de la zona alta de la ciudad, donde la circulación vehicular comenzaba a intensificarse.

El siniestro tuvo como protagonista a una conductora que, según los primeros reportes, se encontraba en aparente estado de ebriedad. La mujer manejaba un Peugeot 207 y fue quien desencadenó la secuencia de impactos que derivaron en importantes daños materiales y una escena de alta tensión.

La mecánica del choque

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora embistió desde atrás a dos vehículos que se encontraban detenidos sobre la avenida Misiones, aguardando el cambio de semáforo en rojo. La maniobra, sin signos de frenado previo según las primeras versiones, provocó una colisión en cadena.

Los vehículos afectados fueron:

Un Renault 12 , que se encontraba detenido en la fila vehicular

, que se encontraba detenido en la fila vehicular Una camioneta Duster , también detenida al momento del impacto

, también detenida al momento del impacto Un Peugeot 207, conducido por la mujer que originó el siniestro

Tras el fuerte impacto inicial, la secuencia se agravó cuando el Peugeot 207 volcó violentamente, quedando con las ruedas hacia arriba. La escena generó conmoción entre quienes transitaban por el lugar, tanto por la magnitud del choque como por el estado en el que quedó el vehículo.

Asistencia inmediata

Luego del impacto, fueron los propios conductores de los vehículos embestidos quienes acudieron en auxilio de la mujer. En medio del desconcierto y la urgencia, lograron asistirla mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

Al momento de ser rescatada, la conductora habría manifestado que se había quedado dormida, una declaración que forma parte de los primeros indicios recogidos tras el hecho. Sin embargo, esa versión quedó bajo análisis tras conocerse otros elementos relevantes surgidos posteriormente.

Intervención policial y resultado de alcoholemia

Minutos después del siniestro, se hizo presente en el lugar personal policial junto con equipos del SAME, quienes procedieron a asistir a los involucrados y a iniciar las actuaciones correspondientes.

En ese contexto, trascendió que a la conductora se le practicó una pericia de alcoholemia, cuyo resultado habría sido positivo, reforzando la hipótesis inicial de que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de conducir.

Este dato se convirtió en un elemento central para comprender las circunstancias en las que se produjo el choque, dado que la falta de reacción frente a vehículos detenidos y el posterior vuelco configuran un cuadro de alto riesgo vial.

Daños materiales y consecuencias laborales

Más allá del impacto inicial y el susto generado, el siniestro dejó como saldo importantes daños materiales en los vehículos involucrados. La magnitud de los destrozos fue tal que, según uno de los conductores afectados, las consecuencias irán más allá del momento del accidente.

Uno de los damnificados expresó su preocupación por la situación, al señalar que los daños sufridos en su vehículo le impedirán, al menos por un par de días, retomar su actividad laboral. Este testimonio refleja el impacto directo que este tipo de hechos tiene no solo en términos materiales, sino también en la vida cotidiana de quienes resultan afectados.