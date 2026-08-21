Colapinto pone primera en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Después de casi cuatro semanas de descanso, la categoría reina del automovilismo volverá a ponerse en marcha este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos. El protagonista argentino será Franco Colapinto, quien competirá con Alpine en la duodécima fecha del campeonato.

El regreso de la Fórmula 1 tendrá como escenario el Circuito de Zandvoort, trazado que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,307 kilómetros. La competencia neerlandesa tendrá además una particularidad: este Gran Premio dejará de formar parte del calendario de la categoría a partir de la próxima temporada.

La actividad comenzará este viernes 21 de agosto y tendrá desde temprano una agenda intensa. Los pilotos dispondrán de una única sesión de práctica libre antes de afrontar la clasificación correspondiente a la carrera sprint.

Los horarios previstos para el comienzo del Gran Premio son:

7:30: única práctica libre.

única práctica libre. 11:30: clasificación para la carrera sprint.

El cronograma concentra buena parte de la actividad en las primeras horas del día y marca el inicio de un fin de semana que tendrá diferentes instancias competitivas antes de llegar a la carrera principal del domingo.

Un sábado que arrancará de madrugada

La actividad continuará el sábado 22 de agosto con la carrera sprint. Los fanáticos de la Fórmula 1 deberán levantarse temprano, ya que la competencia está programada para comenzar a las 7 de la mañana.

La sprint tendrá una extensión de 24 vueltas y otorgará puntos a los ocho primeros pilotos que crucen la línea de llegada. Será, por lo tanto, una oportunidad adicional para sumar unidades dentro de un campeonato que tiene a varios protagonistas ubicados en los primeros lugares de la clasificación.

Pero la jornada sabatina no terminará con la sprint. Unas horas después, a las 11 de la mañana, se desarrollará la clasificación para determinar las posiciones de partida de la carrera principal.

Precisamente allí estará uno de los principales focos para los pilotos de Alpine. La clasificación fue señalada como el gran punto débil del equipo a lo largo de toda la temporada, por lo que el desempeño en esta instancia tendrá especial importancia de cara a la competencia del domingo.

Colapinto llega con 19 puntos

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Países Bajos en medio de una gran temporada, de acuerdo con el balance presentado para su participación en la categoría. El piloto argentino ya consiguió sumar 19 puntos y logró resultados destacados durante el campeonato. Entre ellos aparecen el sexto puesto en Canadá y el séptimo lugar en Miami, además de las grandes remontadas protagonizadas en China y Gran Bretaña.

Esos antecedentes forman parte del recorrido de Colapinto antes de regresar a la actividad en Zandvoort. El Gran Premio neerlandés representará una nueva oportunidad para continuar sumando dentro de un campeonato que se encuentra en plena disputa y en el que la clasificación tendrá además un peso importante para Alpine.

La presencia de una carrera sprint agrega otra posibilidad competitiva durante el fin de semana. El argentino tendrá entonces una primera instancia para buscar puntos el sábado por la mañana, antes de afrontar la clasificación de la carrera principal.

Antonelli lidera el campeonato

En la pelea por el título, el campeonato tiene actualmente como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien acumula 219 puntos.

Antonelli, de 19 años, se ilusiona con convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría. Su posición en la tabla refleja una ventaja importante respecto de sus principales perseguidores, aunque todavía queda competencia por delante.

El segundo puesto corresponde a la leyenda británica Lewis Hamilton, quien compite para Ferrari y suma 169 unidades. El tercer lugar está ocupado por otro piloto británico, George Russell, con 160 puntos.

El top 5 del campeonato se completa con el monegasco Charles Leclerc, también integrante de Ferrari, y el británico Lando Norris, de McLaren.

La clasificación de los cinco primeros se presenta de la siguiente manera:

1° Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 219 puntos.

2° Lewis Hamilton (Ferrari): 169 puntos.

3° George Russell: 160 puntos.

4° Charles Leclerc (Ferrari).

5° Lando Norris (McLaren).

En este escenario se desarrollará el regreso de la Fórmula 1 después del receso, con Colapinto dispuesto a afrontar un circuito y un formato de competencia que ofrecerán actividad desde las primeras horas del viernes.

Zandvoort, escenario de un Gran Premio especial

El Circuito de Zandvoort será el escenario de una fecha que tendrá un componente particular dentro del calendario. El Gran Premio de Países Bajos dejará de disputarse como parte del campeonato a partir de la próxima temporada, por lo que esta edición tendrá carácter de despedida para la categoría.

El trazado cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,307 kilómetros, características que acompañarán a los pilotos durante las distintas sesiones del fin de semana.

Para Colapinto, el desafío comenzará con la única práctica libre del viernes. Luego llegará la clasificación para la sprint, la carrera de 24 vueltas del sábado, la clasificación para la competencia principal y finalmente el Gran Premio del domingo.

El cronograma completo será:

Viernes 21/8

Práctica libre: 7:30 .

. Clasificación sprint: 11:30.

Sábado 22/8

Sprint: 7:00 .

. Clasificación: 11:00.

Domingo 23/8

Carrera: 10:00.

El desafío de volver a sumar

El Gran Premio de Países Bajos marcará el retorno de la Fórmula 1 después de casi un mes de pausa y pondrá nuevamente a Colapinto frente a una agenda cargada de actividad.

El argentino llega con 19 puntos, después de haber conseguido un sexto puesto en Canadá, un séptimo lugar en Miami y protagonizado grandes remontadas en China y Gran Bretaña. Ahora tendrá por delante un fin de semana con una carrera sprint que repartirá puntos entre los ocho primeros y una carrera principal que se disputará el domingo.

Para Alpine, uno de los principales desafíos estará en la clasificación, señalada como su gran debilidad durante la temporada. Mejorar ese aspecto será relevante para definir las posiciones de partida y afrontar de la mejor manera la carrera principal.

Mientras tanto, la lucha por el campeonato tiene a Antonelli en lo más alto con 219 puntos, seguido por Hamilton con 169 y Russell con 160, mientras Leclerc y Norris completan el top 5.

Con ese escenario, Franco Colapinto pondrá primera en Zandvoort para iniciar un nuevo capítulo de su temporada y buscar más puntos en el regreso de la Fórmula 1, en un Gran Premio que además será el último de Países Bajos dentro del calendario de la categoría antes de su salida a partir de la próxima temporada.