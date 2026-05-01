Colapinto tras su paso por Argentina, dice presente en el Gran Premio de Miami

La máxima categoría del automovilismo mundial vuelve a encender sus motores este fin de semana en un escenario de alto impacto mediático y deportivo. El Gran Premio de Miami no es solo una escala más en el calendario; representa el regreso oficial de la Fórmula 1 tras un paréntesis forzado de más de un mes, producto de la suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente. En este contexto de reanudación, la atención de la región se posa sobre el piloto argentino Franco Colapinto, quien llega a los Estados Unidos con el impulso anímico de haber protagonizado un hecho sin precedentes en su país natal.

El paso por Buenos Aires

Antes de embarcarse hacia la Florida, Colapinto vivió una jornada que ya forma parte de la historia del deporte nacional. El fin de semana pasado, el piloto de la escudería Alpine encabezó un Road Show en la Ciudad de Buenos Aires que superó todas las expectativas de convocatoria. Más de 500 mil personas se volcaron a las calles para presenciar la exhibición, dejando en claro que el automovilismo argentino atraviesa un renacimiento de la mano de su joven representante. Esta histórica demostración de apoyo popular sirve como antesala para lo que será la cuarta fecha del campeonato, donde la exigencia técnica volverá a ser la prioridad absoluta.

El objetivo de Franco Colapinto en Miami es claro: mantener la consistencia mostrada en la fecha anterior. En el GP de China, el joven oriundo de Pilar concretó una de sus mejores actuaciones desde su debut en la categoría reina, logrando cruzar la meta en la décima posición. Ese punto obtenido no solo fue un premio a su manejo, sino una señal de que el monoplaza de Alpine puede competir en el pelotón de los diez mejores cuando la estrategia y la ejecución en pista son precisas.

Cronograma

La actividad en el Autódromo Internacional de Miami estará comprimida en un formato que no admite errores. El trazado, que cuenta con una extensión de 5,410 kilómetros y un diseño desafiante de 19 curvas, exigirá una adaptación inmediata. Según el cronograma oficial, la acción para el representante argentino comenzará este viernes 1 de mayo con la única práctica libre disponible, programada para las 13 (hora de Argentina). Pocas horas después, a las 17:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint, una instancia crítica para las aspiraciones del fin de semana.

El sábado 2 de mayo, la jornada iniciará a las 13 con la carrera sprint, una competencia corta que otorga unidades a los ocho primeros clasificados y que permite un roce previo antes del evento principal. Posteriormente, a las 17, se desarrollará la clasificación tradicional que definirá la grilla de partida para el domingo. Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de Miami tendrá lugar el domingo 3 de mayo a las 17, completando así un itinerario de alta velocidad y máxima presión.

Viernes 1/5: Práctica libre 1 (13:00) y Clasificación sprint (17:30).

Sábado 2/5: Carrera Sprint (13:00) y Clasificación principal (17:00).

Domingo 3/5: Carrera Gran Premio de Miami (17:00).

El tablero del campeonato

La actual temporada llega a Miami con un dominio marcado por la juventud y la eficiencia de la escudería Mercedes. El líder del certamen es el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien ostenta 72 puntos tras hilvanar victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. Su escolta inmediato es su propio compañero de equipo, el británico George Russell, que acumula 63 unidades, consolidando un presente inmejorable para la marca de la estrella.

En cuanto a lo ocurrido anteriormente en este circuito, el último ganador fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien supo dominar las 19 variantes del trazado urbano. Aquel podio fue completado por los británicos Lando Norris (McLaren) y el mencionado George Russell (Mercedes). Para Colapinto, el desafío será insertarse en esa lucha y demostrar que el décimo puesto en China fue el inicio de una cosecha sostenida de puntos en un campeonato que, tras el largo receso, vuelve a foja cero en términos de ritmo de competencia. El piloto de Alpine tiene la oportunidad de transformar el fervor de los 500 mil fanáticos argentinos en un resultado que lo siga afianzando en la elite mundial.