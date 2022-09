Colapsó el techo del estadio de Colo-Colo

El techo de la tribuna Cordillera del Estadio Monumental de Colo-Colo de Chile se derrumbó este viernes y provocó un número todavía indeterminado de heridos durante una práctica abierta para el público en la previa del clásico ante Universidad Católica, programado para este domingo por la liga local.



La estructura colapsó por la presencia indebida de un considerable grupo de simpatizantes mientras una multitud ubicada en la grada daba su aliento al equipo dirigido por el argentino Gustavo Quintero.



Los primeros informes extraoficiales, publicados por los diarios locales La Tercera y El Mercurio, indican la existencia de al menos diez heridos.



Al lugar concurrieron los Bomberos y vehículos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para asistir a las personas lastimadas. "En forma preliminar se están evaluando por parte de personal SAMU a cuatro personas que tendrían lesiones, nadie de gravedad", señalaron fuentes de la policía de Santiago citadas por la prensa local.

Luego la institución futbolística emitió un comunicado oficial en su cuenta oficial de la red social Twitter, en donde lamenta "los hechos ocurridos hoy en el Estadio Monumental, donde un grupo de personas no respetaron las normas mínimas de comportamiento"



El club culpó a ese "grupo" por "subir a una estructura para publicidad, sobre la cual saltaron y provocaron que cediera parte de ella, producto de lo cual, desgraciadamente resultaron heridos algunos de los involucrados".



Respecto a los lesionados, la nota de Colo Colo confirma que "fueron trasladados al centro asistencial más cercano".



El comunicado además aclaró que "luego de la evaluación de especialistas, se ha determinado retirar por completo la estructura de la publicidad dañada para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el partido del próximo domingo frente a Universidad Católica".



Por otra parte Pamela Vargas, titular de Estadio Seguro (entidad dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Chile), puso en duda el encuentro del fin de semana.



"Hay que esperar los informes técnicos para tomar una decisión responsable para el domingo, el sector (Codillera), ahora está clausurado, se verá si se puede jugar o no", declaró la funcionaria a Radio Cooperativa de Chile.



Colo-Colo, líder del torneo chileno con 11 puntos de ventaja, recibirá este domingo desde las 15:00 a Universidad Católica en un partido de la 26ta. fecha, que puede marcar su coronación en caso de ganar y que no lo hagan sus escoltas Coricó Unido y Ñublense.