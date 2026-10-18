Con Acuña, River visita a Belgrano en un partido clave para su futuro en el Clausura

River Plate afrontará este domingo un compromiso determinante frente a Belgrano de Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 20:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con presencia de hinchas visitantes, y encontrará al equipo dirigido por Leonardo Ponzio obligado a conseguir una victoria para mantener sus aspiraciones en el campeonato.

La principal novedad de la convocatoria del Millonario es la presencia de Marcos Acuña, quien terminó el partido del pasado miércoles frente a Sarmiento con un fuerte traumatismo en el empeine del pie izquierdo y dolor en el hombro. Pese a esas molestias, el lateral izquierdo de 34 años respondió favorablemente durante los entrenamientos y formará parte de la delegación que viajará a Córdoba.

La inclusión del defensor no significa, sin embargo, que tenga asegurada la titularidad. Ponzio deberá resolver si lo mantiene desde el inicio o si opta por Francisco Ortega, quien tuvo un buen ingreso en el encuentro disputado ante Sarmiento en Junín. La decisión será uno de los aspectos a seguir en la previa de un partido que puede tener consecuencias importantes para la campaña de River.

La nómina anunciada por el cuerpo técnico está integrada por 26 futbolistas. Además de Acuña, se destacan los regresos de los juveniles Jeremías Martinet y Lucas Silva, dos novedades respecto de la convocatoria anterior.

Acuña respondió bien y vuelve al lateral izquierdo

La situación física de Marcos Acuña concentró parte de la atención durante los días previos al encuentro. El defensor había finalizado el compromiso del miércoles ante Sarmiento con un fuerte traumatismo en el empeine del pie izquierdo y molestias en el hombro, circunstancias que abrían interrogantes sobre su disponibilidad para visitar a Belgrano.

Sin embargo, la evolución durante los entrenamientos fue favorable y el futbolista quedó incluido entre los convocados. De esta manera, el entrenador tendrá la posibilidad de evaluar su presencia desde el comienzo o reservarlo y recurrir a Francisco Ortega.

El lateral izquierdo de 34 años es una de las alternativas que Ponzio deberá considerar para definir la formación. Del otro lado de esa decisión aparece Ortega, quien dejó buenas sensaciones con su ingreso frente a Sarmiento en Junín.

La convocatoria, por lo tanto, confirma que Acuña está en condiciones de integrar la delegación que viajará a Córdoba, aunque la decisión definitiva sobre su participación desde el inicio quedará en manos del entrenador.

Según la información de la previa, Ponzio contará con todos los futbolistas que habitualmente integran su once titular. Esto le permitirá disponer de las principales alternativas para afrontar un partido en el que River necesita cambiar su situación en el certamen.

Una lista de 26 jugadores y dos regresos juveniles

La nómina confeccionada para enfrentar a Belgrano incluye a 26 futbolistas. Entre las novedades respecto de la lista anterior se encuentran los regresos de Jeremías Martinet y Lucas Silva, dos juveniles que vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico.

No obstante, el número de convocados implica que no todos podrán integrar la planilla oficial del encuentro. La reglamentación de la Liga Profesional permite un máximo de 23 futbolistas entre titulares y suplentes, por lo que tres de los 26 integrantes de la delegación quedarán afuera de la planilla.

Esta situación obligará al cuerpo técnico a realizar una selección definitiva antes del partido, además de resolver la formación inicial y las alternativas que ocuparán el banco de suplentes.

La presencia de los juveniles y la inclusión de Acuña son algunos de los puntos destacados de una convocatoria que se produce en un momento deportivo exigente para River. El equipo necesita sumar puntos y, al mismo tiempo, resolver las cuestiones futbolísticas que le permitan sostener sus posibilidades de clasificación.

La probable formación de River ante Belgrano

Con las alternativas disponibles, la probable formación del Millonario contempla una estructura que incluye a Santiago Beltrán en el arco y una defensa en la que todavía resta definir la situación del lateral izquierdo.

El equipo tentativo es el siguiente:

Arquero: Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Francisco Ortega.

Mediocampistas: Tobías Andrada, Fausto Vera y Tomás Galván.

Enlace: Thiago Almada.

Delanteros: Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La principal incógnita de esta formación pasa por la elección entre Acuña y Ortega. El primero llega tras una evolución favorable de las molestias sufridas ante Sarmiento, mientras que el segundo aparece como una alternativa después de su buen ingreso en aquel encuentro.

La decisión de Ponzio terminará de definir la composición del equipo para un partido en el que River no puede permitirse otro resultado adverso si pretende recuperar terreno en la lucha por ingresar a los playoffs.

River llega obligado a ganar para volver a los playoffs

El encuentro ante Belgrano representa una prueba importante para las aspiraciones de River en el Torneo Clausura. Después de igualar en su presentación más reciente frente a Sarmiento, el equipo quedó provisionalmente fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

La situación incrementa la importancia del partido de este domingo. Una nueva caída dejaría al Millonario en un escenario muy comprometido, mientras que una victoria le permitiría sumar puntos y volver a posicionarse en la pelea por avanzar a la siguiente instancia.

El objetivo no se limita a la clasificación para disputar el título del Clausura. River también necesita mejorar su ubicación en la tabla anual, asentarse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y conservar posibilidades de ingresar a la Copa Libertadores.

En ese contexto, el partido en Córdoba aparece como una oportunidad para modificar su situación competitiva. La necesidad de sumar de a tres condiciona la previa y convierte al compromiso de la fecha 13 en una instancia importante para el equipo de Ponzio.

Belgrano, líder de la Zona B y en un gran momento

Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa un presente destacado. Bajo la conducción técnica de Ricardo Zielinski, el conjunto cordobés viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura durante el primer semestre y mantiene una campaña relevante en el actual certamen.

El Pirata lidera la Zona B con 22 puntos, en un grupo que también tiene una disputa ajustada con Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata. En su última presentación, Belgrano consiguió una victoria por 2-0 ante Racing, un resultado que refuerza el buen momento con el que llegará al encuentro frente a River.

El partido, además, tendrá un atractivo especial por el antecedente entre ambos equipos en la final del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Belgrano logró imponerse por 3-2 después de dar vuelta el marcador, en una definición que forma parte de los antecedentes recientes de este enfrentamiento.

El contraste entre ambos presentes será uno de los elementos centrales del duelo: Belgrano buscará sostener su posición de privilegio en la Zona B, mientras que River intentará recuperarse después del empate ante Sarmiento y volver a meterse en la pelea por la clasificación.