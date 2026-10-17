Rosario Central consiguió un triunfazo ante Atlético Tucumán y trepó a la cima de su zona

En un encuentro vibrante y repleto de emociones disputado en la provincia de Tucumán, Rosario Central se quedó este sábado con un triunfo clave por 3-2 ante Atlético Tucumán, en el marco de la anteúltima fecha de la fase de grupos del certamen de fútbol local.

El partido comenzó a puro vértigo desde el vestuario. Apenas corrían tres minutos de juego cuando Gastón Ávila apareció con oportunismo dentro del área para desviar un remate bajo de Ángel Di María, producto de una jugada preparada desde el córner derecho que sorprendió a toda la defensa del "Decano" y abrió el marcador para la visita.

El golpe inicial caló hondo en los dirigidos por Julio César Falcioni. Tan solo tres minutos más tarde, a los seis de la etapa inicial, volvió a erigirse como figura el defensor Ávila, quien lanzó un centro desde la derecha que se fue cerrando peligrosamente hasta colgarse por detrás del arquero local, Luis Ingolotti, cuya floja salida facilitó el rápido 2-0 y el doblete personal del zaguero central del "Canalla".

Cuando parecía que se perfilaba una contundente victoria de los conducidos tácticamente por Jorge Almirón, el conjunto tucumano reaccionó a tiempo. A los 37 minutos, un preciso tiro de esquina ejecutado por Ramiro Ruiz encontró la cabeza de Alexis Canelo, quien conectó con solvencia para descontar y poner en partido al local.

Lejos de bajar la intensidad, el primer tiempo guardó una emoción más sobre el cierre. A los 42 minutos, el propio Ruiz coronó una gran intervención colectiva al aprovechar una asistencia quirúrgica de Leandro Díaz al borde del área, filtrándose entre los dos centrales rosarinos para estampar el empate 2-2 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

Durante el complemento, Rosario Central asumió el protagonismo y mantuvo el control de las acciones, generando diversas situaciones de peligro que no supo capitalizar por falta de eficacia en los metros finales.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 35 minutos de la segunda mitad, el ingresado Julián Fernández encabezó una vistosa contra desde su propio campo, eludió marcas con gambetas hacia el centro y, beneficiado por un resbalón del defensor Clever Ferreira, sacó un excelso remate de zurda al segundo palo que dejó sin chances a Ingolotti para decretar el agónico y definitivo 3-2.

Con esta victoria fundamental, el conjunto rosarino sumó tres unidades de oro que le permiten afianzarse en la cima de la Zona B con 25 puntos. Asimismo, el "Canalla" se posicionó en el tercer escalón de la Tabla Anual con 54 unidades —a tan solo un punto de Boca Juniors y Argentinos Juniors—, alimentando sus aspiraciones al título a falta de dos fechas para el cierre del torneo.

En la próxima y penúltima jornada, Rosario Central buscará revalidar su liderazgo cuando reciba a Huracán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo sábado 24 de octubre, en tanto que Atlético Tucumán deberá viajar a la localidad bonaerense de Victoria para enfrentar a Tigre el viernes 23.