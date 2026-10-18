Vélez consiguió un triunfo clave ante Gimnasia de Mendoza y escala en la Zona A

Vélez se hizo fuerte de local y venció por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la decimotercera fecha en la Zona A del Torneo Clausura y quedó en el quinto puesto, a dos puntos de Boca y Argentinos, que lideran la Tabla Anual.

La victoria en el estadio José Amalfitani, llegó por un cabezazo del defensor Thiago Silvero tras un centro preciso de córner por parte de Robertone a los 40 minutos de la segunda parte. Velez sumó los tres puntos necesarios para seguir con vida en la carrera por uno de los títulos del fútbol argentino.

El encuentro en Liniers tuvo acción desde los siete minutos con el gran pase de Esteban Fernández, entre el lateral y el central de Vélez, para el delantero italo-argentino Agustín Modica, que ingresó al área para rematar de derecha pero se topó con un Marchiori que, bien parado, desvió sensacionalmente el remate raso hacia el córner.

A los 10 minutos, el local sufrió su segundo susto con un gol de Facundo Lencioni, que no abrió el marcador al ser anulado por Darío Herrera con ayuda del VAR, debido a que en la jugada previa la pelota se había ido al córner a favor de la visita.

Tras los primeros minutos contra las cuerdas, el equipo de los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto salió del fondo con tres situaciones de gol; la primera fue con Ronaldo Martínez en un mano a mano inmejorable que tapó muy bien el arquero del conjunto mendocino.

Las dos siguientes fueron desde la llegada al área por parte de Manuel Lanzini: un remate desviado por arriba del arco y otro de cabeza que se estrelló en el travesaño y que por poco no fue el primero para el local.

Pero antes, a los 27 anularon otro gol en el partido, esta vez para Vélez, con el tanto de Rodrigo Aliendro tras un fuera de juego previo por parte de Ronaldo Martínez.

Posteriormente, Juan Cruz Policella fue asistido con un gran pase de Lanzini, pero sin precisión remató al costado, derecho del arquero César Rigamonti y por poco no fue gol.

En el complemento, Vélez, manejado por Lanzini, tuvo dos jugadas muy claras que, gracias al arquero y a la falta de precisión, no supieron aprovechar; pero a los 40 del segundo tiempo, Thiago Silvero descomprimió con un cabezazo a colocar que abrió y selló la victoria del "Fortín".

Tres puntos de local que sirven para que el equipo de Liniers no deje de pelear en la tabla anual, al quedar en el quinto lugar con 52 unidades pero a tan solo dos puntos de Boca y Argentinos, que se encuentran liderando el campeonato; además de posicionarse en el cuarto lugar de la Zona A con 24, al igual que Defensa y Justicia y el "Xeneize".

En la próxima fecha del torneo, Vélez deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero el domingo 25 de este mes; por su lado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá que recibir a Platense en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.