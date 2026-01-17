Con el debut de "Colo" Moreno, River festejó en los penales ante Peñarol

River Plate finalizó su preparación de cara al Torneo Apertura con un empate 0-0 frente a Peñarol en el Campus de Maldonado, Uruguay, y una victoria por 4-2 en la tanda de penales, en un encuentro que dejó señales de un equipo aún en formación y con la exigencia de mostrar resultados en la competencia oficial que se avecina.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tuvo mayor control del balón durante el tiempo reglamentario, aunque le costó generar situaciones claras de gol. En el complemento mostró una leve mejoría a partir de las modificaciones, pero no logró romper el cero y terminó resolviendo el partido desde los doce pasos.

Debut del catamarqueño Aníbal Moreno

El amistoso marcó el estreno como titular del catamarqueño Aníbal "Colo" Moreno, una de las incorporaciones del Millonario, quien sumó sus primeros minutos oficiales con la camiseta de River. También fueron parte del once inicial los otros refuerzos: Matías Viña y Fausto Vera.

La definición por penales

En la tanda decisiva, River fue efectivo y cerró la serie con autoridad. Convirtieron para el conjunto argentino Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, quien se encargó de sellar el triunfo.

Para Peñarol anotaron Gastón Togni y Leandro Umpiérrez, mientras que Julio Daguer falló su remate al enviarlo por encima del travesaño y Ignacio Alegre vio cómo su disparo fue contenido por el arquero millonario.

Penales, uno por uno

Gastón Togni (PEN): 1-0

Maximiliano Salas (RIV): 1-1

Leandro Umpiérrez (PEN): 2-1

Giuliano Galoppo (RIV): 2-2

Julio Daguer (PEN): 2-2 | Remate desviado

Tomás Galván (RIV): 2-3

Ignacio Alegre (PEN): 2-3 | Atajó el arquero

Ian Subiabre (RIV): 2-4

Con este encuentro, River cerró su etapa de preparación y ahora apunta de lleno al inicio del Torneo Apertura, con un plantel que continúa en proceso de armado y ajustes.