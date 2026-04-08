Con un regreso y dos ausencias, así debuta hoy River en la Sudamericana

River Plate afrontará este miércoles 8 de abril un compromiso clave en su calendario internacional: el debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 frente a Blooming de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, desde las 21:30.

En la antesala de este estreno continental, Eduardo "Chacho" Coudet confirmó la nómina de 24 futbolistas convocados, una lista que dejó un saldo de una vuelta muy esperada y dos ausencias de peso por suspensión, en una combinación que obliga al entrenador a ajustar piezas para el primer desafío internacional de la temporada.

Montiel, el regreso

La principal novedad de la convocatoria es el retorno de Gonzalo Montiel, quien vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico luego de superar el desgarro sufrido ante Estudiantes de Río Cuarto.

La lesión había derivado incluso en su salida de la lista de la Selección argentina, pero en las últimas horas recibió el alta médica y quedó habilitado para integrar la delegación que viajará a Bolivia.

Su presencia representa una de las mejores noticias para el cuerpo técnico, ya que se trata de una pieza habitual en el lateral derecho y de un futbolista con experiencia en este tipo de escenarios internacionales.

Junto con su regreso, otra señal positiva surgió a partir de la rápida recuperación de Ian Subiabre, quien había terminado golpeado tras el partido del último domingo ante Belgrano. El juvenil recibió un duro golpe, pero evolucionó favorablemente y podrá jugar sin inconvenientes en Bolivia, ampliando así las variantes ofensivas para el entrenador.

Dos bajas sensibles

En contrapartida, la lista de convocados también confirmó dos ausencias relevantes: Maximiliano Salas y Marcos Acuña no fueron incluidos en la delegación.

Ambos arrastran suspensiones correspondientes a la Copa Libertadores pasada, por lo que deberán cumplir con la sanción disciplinaria en este primer compromiso de la Sudamericana.

La imposibilidad de contar con dos habituales titulares obliga a Coudet a reconfigurar parte del once inicial, especialmente en sectores donde ambos suelen aportar experiencia, despliegue y equilibrio.

Estas ausencias ya eran un dato conocido en la previa, por lo que el cuerpo técnico trabajó durante los últimos entrenamientos con alternativas para cubrir esos espacios.

Debut continental en Bolivia

El encuentro ante Blooming se disputará en Santa Cruz de la Sierra, una sede que, a diferencia de otros escenarios bolivianos, no presenta la complejidad extrema de la altura, aunque sí supone un contexto exigente por la condición de visitante y el estreno en el torneo.

River iniciará así su recorrido en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, con la expectativa de comenzar con el pie derecho en un certamen que aparece como uno de los grandes objetivos deportivos del semestre.

La lista de 24 y el primer paso internacional

La convocatoria definida por Coudet refleja un equilibrio entre recuperaciones importantes, bajas inevitables y continuidad de la base titular, en una etapa donde cada punto puede resultar decisivo para la clasificación.

Entre los datos más relevantes de la previa sobresalen:

Regreso de Gonzalo Montiel tras recibir el alta médica

Ian Subiabre disponible pese al golpe sufrido ante Belgrano

Ausencias de Maximiliano Salas y Marcos Acuña por suspensión

Partido ante Blooming este miércoles 8 de abril

Horario: 21:30

Sede: Santa Cruz de la Sierra

Con ese escenario, River buscará trasladar su buen presente doméstico al plano internacional y comenzar la Sudamericana con una actuación sólida, en una noche donde el regreso de Montiel se roba buena parte de la atención en Núñez.