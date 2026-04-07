Boca le ganó a la Universidad Católica en su estreno por la Copa Libertadores

Boca derrotó a la Universidad Católica de Chile por 2-1 en un encuentro en el que le costó plasmar en el marcador su superioridad en el juego, y que disputaron esta noche, en el Claro Arena, por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Los goleadores de la noche fueron el mediocampista Leandro Paredes, que convirtió a los 15 minutos de la primera etapa, y el delantero Adam Bareiro, cuyo tanto llegó en 19 minutos del complemento. Para el local descontó el defensor Juan Díaz, a los 37 minutos.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda lidera la zona D del certamen continental con tres unidades, mientras que el conjunto chileno se ubica último, sin puntos.

En la próxima fecha, el "Xeneize" será local de Barcelona de Ecuador, el martes 14 de abril a las 21:00, mientras que el conjunto conducido por el entrenador argentino Daniel Garnero deberá visitar al Cruzeiro de Brasil, el miércoles 15 a partir de las 19:00.

Boca abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Leandro Paredes capturó una pelota suelta al borde del área y sacó un gran remate, que entró bajo y rasante por el palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

A los 33 minutos, un pase bombeado de Paredes con la cara externa del pie derecho habilitó el desmarque del mediocampista Santiago Ascacibar, que controló con el pecho a la carrera y sacó un disparo de volea con la zurda, que Bernedo despejó sobre el primer palo.

Luego de una larga jugada asociativa del "Xeneize", en el primer minuto de descuento, el lateral Lautaro Blanco puso un centro rasante al primer palo para el delantero Adam Bareiro, que no tuvo puntería en su remate.

La primera llegada de la segunda mitad fue de la visita, en el primer minuto, cuando un pase filtrado por izquierda del volante Milton Delgado dejó al defensor Ayrton Costa mano a mano para que pique la pelota por encima del achique del arquero rival, aunque el defensor Branco Apuero pudo rechazar sobre la línea.

El local no tuvo llegadas hasta los nueve minutos de la segunda etapa, con un desborde por derecha del extremo Clemente Montes y centro al segundo palo para el cabezazo del delantero Justo Giani, cuyo disparo se hubiera metido por el ángulo izquierdo de no ser por un buen manotazo del arquero Leandro Brey.

A los 16 minutos, tras una nueva pelota filtrada de Paredes, el volante Tomás Aranda se adentró por el costado izquierdo del área y sacó un disparo con efecto, que se cerró cerca del caño izquierdo de Bernedo.

El segundo gol de la noche llegó en 19 minutos, con una buena jugada individual de Aranda que con un taco permitió el desborde por izquierda de Blanco, que puso un centro rasante al segundo palo para la llegada de Bareiro, quien solo tuvo que empujar la pelota contra la red con un disparo de primera.

A los 26 minutos del complemento, un remate desde el borde izquierdo del área del volante Jhojan Valencia, luego de una efectiva presión alta, se fue cerca del poste izquierdo de Brey.

El descuento llegó a los 37 minutos, cuando Giani pudo puntear la pelota ante un defectuoso intento de cortar con los puños de arquero del "Xeneize" y dejó la pelota suelta dentro del área para el remate de Juan Díaz, que puso el 2-1.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo D.

Fecha 1.

Universidad Católica (Chile) 1 - 2 Boca.

Estadio: Claro Arena (Chile).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri, Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Gol en el primer tiempo: 15m. Leandro Paredes (B).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Adam Bareiro (B) y 37m. Juan Díaz (UC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Fernando Zuqui por Gary Medel (UC) y 11m. Matías Palavecino por Clemente Montes (UC); 24m. Ander Herrera por Miguel Merentiel (B), 30m. Juan Barinaga por Marcelo Weigandt (B) y Milton Giménez por Adam Bareiro (B); 43m. Jimmy Martínez por Cristian Cuevas (UC) y Diego Valencia por Jhojan Valencia (UC), 47m. Diego Corral por Daniel González (UC); 48m. Marco Pellegrino por Tomás Aranda (B).