Copa América: Chile quedó afuera tras empatar con Canadá

on sabor a poco. Chile quedó eliminado de la Copa América 2024 tras empatar sin goles contra Canadá en un partido en el que la Roja jugó con un hombre menos desde el minuto 26 del primer tiempo. El resultado benefició al equipo norteamericano, que sumó un punto y cerró con cuatro en total su pasaje a cuartos de final, en su debut en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca entonces, se marcha de Estados Unidos sin siquiera anotar un gol en sus tres partidos, cosechando a penas un empate. Chile estaba obligado a ganar, pero se complicó la tarea cuando su lateral izquierdo Gabriel Suazo fue expulsado a los 26 minutos por doble amonestación.

La rigurosa expulsión de Suazo fue parte de varias quejas de los chilenos hacia el árbitro Wilmar Roldán. Una de ellas fue cuando el colombiano pasó por alto el codazo del zaguero canadiense Moïse Bombito sobre Rodrigo Echeverría. Tampoco fue al VAR. “Le dije cuatro veces que era codazo y me dijo que era un toque nomás”, se quejó Echevarría.

Con la salida de Suazo, Chile tuvo que reordenar su once titular. El volante ofensivo Darío Osorio fue sustituido por Thomas Galdames y con la necesidad de anotar un gol para desenredar el partido, el seleccionado sudamericano insistió a base a centros. “Once contra once hubiera sido otra cosa”, sostuvo el arquero Gabriel Aries una vez finalizado el encuentro. “Pequeños detalles te marcan el rumbo del partido. Fuimos a buscar con amor propio e intensidad”, agregó.

Gareca no estuvo en el banco a raíz de que fue suspendido un encuentro por los retrasos del equipo para ingresar a la cancha en sus dos partidos previos. Además, tampoco estuvieron el arquero Claudio Bravo, el defensor Paulo Díaz y el volante Erick Pulgar. Arias, Guillermo Maripán y Marcelino Núñez tomaron sus lugares.

Campeón en las ediciones de 2015 y 2016, Chile sigue sin levantar cabeza con una seguidilla de malos resultados que desembocaron en no clasificarse a los últimos dos Mundiales. Sus mejores figuras, como el goleador histórico Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Bravo, están en el ocaso de sus carreras.

Gareca asumió a inicios de año y tiene como objetivo realizar un recambio. No trajo a Vidal a esta Copa América, pero insistió con Sánchez y Bravo, quien a sus 41 años fue el jugador más veterano del torneo. “Nos duele la elimina