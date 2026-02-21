Corzo le ganó a Olvera por KO técnico y se quedó con el título latino mediopesado CMB

a noche comenzó con un impacto contundente. En el primer combate de una nueva edición de La Leyenda Continúa, disputado en el estadio de la Federación Argentina de Box, el púgil catamarqueño Pablo Corzo escribió un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Con una actuación sólida y sin fisuras, Corzo superó por KO técnico en la tercera vuelta al mexicano Ernesto Olvera y conquistó el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría medio pesado. La velada fue transmitida por Boxeo De Primera a través de las pantallas de TyC Sports, llevando cada detalle de la definición a todo el país.

El cinturón, hasta entonces sin dueño, encontró en el argentino a un campeón que supo construir la victoria desde la paciencia y la contundencia.

Paciencia, iniciativa y poder: las claves del triunfo

Desde la campana inicial, el argentino asumió el protagonismo. Con inteligencia táctica, trabajó con paciencia y constancia, tomando la iniciativa y controlando el ritmo del combate. El desafío no era menor: se trataba de una nueva pelea internacional en su recorrido profesional, con un título en juego y un rival dispuesto a resistir.

Corzo edificó su triunfo round a round. Sus descargas de poder comenzaron a erosionar la resistencia de Olvera, que intentó sostenerse ante el avance sostenido del catamarqueño. Sin embargo, el dominio se hizo cada vez más evidente.

Sobre el filo del segundo asalto llegó el primer punto de quiebre. Un cruzado de derecha a la sien impactó con precisión quirúrgica y provocó la primera cuenta de protección para el mexicano. El golpe no solo marcó diferencias en el trámite, sino que también dejó secuelas visibles: una hemorragia nasal que evidenciaba el castigo acumulado.

El tercer capítulo confirmó la tendencia. El castigo continuó con la misma intensidad y, faltando cuarenta y ocho segundos para el cierre del round, nuevas caídas de Olvera precipitaron el desenlace. El árbitro decretó el KO técnico, poniendo fin a un combate que ya tenía dueño claro.

El significado del cinturón latino CMB

La conquista del título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo no es un detalle menor en la proyección de un púgil en ascenso. El cinturón representa:

Reconocimiento regional dentro de una de las organizaciones más prestigiosas del boxeo mundial.

Impulso en el ranking de la categoría medio pesado.

Proyección hacia nuevas oportunidades internacionales.

Para Corzo, la consagración no solo suma un trofeo a su vitrina, sino que fortalece su posición competitiva en un escenario cada vez más exigente.

Números que respaldan el presente

Con esta victoria, el oriundo de Catamarca inició la temporada ampliando un récord que ya resulta elocuente. Su foja profesional quedó establecida en:

25 victorias

1 derrota

0 empates

22 triunfos por la vía rápida

El dato sobresaliente es el alto porcentaje de definiciones antes del límite. Las 22 victorias por nocaut confirman una característica central de su estilo: potencia y capacidad resolutiva.

Este nuevo éxito representa, además, su vigésima segunda definición por la vía rápida y la obtención de un nuevo cinturón que alimenta aspiraciones mayores.