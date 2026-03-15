Coudet analizó el triunfo de River ante Sarmiento

El ciclo de Eduardo Coudet en River Plate ha comenzado con resultados que invitan al optimismo. Este domingo, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura, el director técnico vivió una jornada especial al dirigir por primera vez en el estadio Monumental tras suceder a Marcelo Gallardo. La victoria por 2-0 ante Sarmiento de Junín representó su segundo triunfo consecutivo, consolidando un arranque que, aunque positivo, es abordado por el entrenador con una mirada analítica y exigente.

Un regreso especial y la búsqueda de identidad

La vuelta a Núñez dejó sensaciones profundas en el "Chacho". Durante la conferencia de prensa posterior al cotejo, el estratega reconoció la importancia emocional del entorno, pero rápidamente desvió el foco hacia lo táctico. "El equipo ha tenido una buena actuación y ganamos. Podemos y tenemos que seguir mejorando", sentenció. Para Coudet, la clave reside en la adaptación a su filosofía, la cual, si bien sostiene raíces similares a la historia reciente del club, posee matices propios que requieren de un proceso de asimilación constante.

Análisis del juego: luces y sombras ante Junín

Al desglosar lo ocurrido frente a Sarmiento, Coudet fue preciso en la identificación de los momentos del partido y las áreas de mejora. El entrenador admitió que, en el inicio del encuentro, al equipo le costó leer el trámite del partido. Pese a ese comienzo dubitativo, destacó la superioridad ofensiva del conjunto de Núñez, remarcando que generaron numerosas situaciones de gol, mientras que el rival apenas inquietó en una sola oportunidad durante todo el desarrollo. Asimismo, Coudet hizo hincapié en la necesidad de que sus dirigidos interpreten mejor los momentos del estadio, buscando aprovechar los enviones anímicos de la gente para consolidar el dominio del juego sobre el campo.

La filosofía del bloque solidario

Uno de los pilares del discurso de Coudet es la responsabilidad compartida. El entrenador aclaró que, si bien el objetivo primordial es que todos los delanteros tengan oportunidades de marcar, la labor defensiva es igual de relevante para el equilibrio general. Por ello, les exige constantemente que colaboren en la faceta defensiva para conformar un bloque corto y solidario. En cuanto a la conformación del plantel, Coudet especificó que el jugador ecuatoriano Kendry Páez debió ser sustituido en el entretiempo debido a un golpe recibido durante las acciones de juego.

Respecto a sus criterios de selección, Coudet fue tajante: no existen privilegios basados en el pasado o en el nombre de los futbolistas. La meritocracia del día a día es el motor que guía su elección de los once iniciales, bajo la premisa de que no mira documentos ni nacionalidades, sino el estado de forma real de cada integrante. Según sus palabras, el grupo es competitivo y los niveles se encuentran parejos, lo cual es fundamental para alcanzar el techo de rendimiento que él pretende.

Mirando hacia la Copa Sudamericana

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, programado para este jueves, surge como un desafío logístico significativo. Coudet adoptó una postura pragmática respecto a los posibles rivales y las complicaciones que conllevan los viajes extensos. El técnico aseguró que lo que toque será bienvenido y que el grupo se adaptará a las circunstancias. No obstante, reconoció que existen lugares que, desde la logística, se vuelven complejos por la cantidad de horas de viaje, por lo que consideró que lo ideal sería tener la suerte de evitarlos. Finalmente, el entrenador concluyó con un mensaje de paciencia, reafirmando que ganar brinda la tranquilidad necesaria para trabajar y que, de cara a la competencia internacional, será vital encontrarse fuertes como grupo y no solo como una alineación inicial.