Coudet ya es el nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino"

Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de River Plate. La conferencia se realizó en el Salón Auditorio del estadio Monumental, con la participación del presidente Stefano Di Carlo y el mánager Enzo Francescoli. El evento pudo seguirse a través de la cuenta oficial de YouTube del club.

A sus 51 años, el entrenador firmará contrato hasta diciembre de 2027 y se convertirá oficialmente en el reemplazante de Marcelo Gallardo, quien dejó el cargo tras una serie de malos resultados. La presentación marcó el inicio de una nueva etapa en el club de Núñez, en un contexto deportivo que exige resultados y consolidación de un proyecto competitivo.

"Comienza un lindo camino"

Durante su exposición, Coudet dejó definiciones que marcaron el tono de su desembarco. Entre sus principales frases, destacó: "El crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino todavía mejor, sobre todo en la parte de infraestructura".

"Me gusta el fútbol argentino, no dejo de ver ningún partido, aunque me tenga que acostar tarde. Eso te hace sentir más cerca". El presidente Stefano Di Carlo explicó los motivos de la elección y resaltó el perfil del nuevo técnico: "Chacho es un metódico, un trabajador y un obsesivo en lo que hace. La exigencia de River no permite que alguien flote".

Además, el máximo dirigente lo definió como "un hombre de la casa" y subrayó: "Estamos absolutamente decididos en esta nueva etapa", en declaraciones a ESPN.

Vínculo con el club y recorrido como jugador

Coudet tiene un pasado ligado a la institución. Fue jugador de River entre 2000 y 2004, en un ciclo brevemente interrumpido por un paso por el Celta de Vigo en 2002.

Su regreso, ahora como entrenador, lo encuentra en un momento de madurez profesional y tras un extenso recorrido en el fútbol argentino e internacional.

Trayectoria como entrenador

El "Chacho" inició su carrera como director técnico en Rosario Central en 2015. Dos años después dio el salto al Club Tijuana de México. En 2017 regresó al país para ponerse al frente de Racing Club, institución con la que conquistó:

Superliga 2018-2019

Trofeo de Campeones 2019

Tras esa etapa, continuó su carrera en el exterior con pasos por:

Internacional (2020 y 2023-2024)

Celta de Vigo (2020-2023)

Atlético Mineiro (2023, campeón del Mineirao ese año)

Deportivo Alavés (2024-2026)

Su última experiencia fue en el Alavés. Para concretar su salida, River debió abonar un resarcimiento cercano al millón de euros, ya que el entrenador tenía contrato hasta junio de 2026 y no contaba con cláusula de rescisión. La negociación permitió destrabar su llegada al club argentino.

Primer entrenamiento y debut esperado

Se espera que por la tarde, desde las 16.30, Coudet dirija su primer entrenamiento al frente del plantel profesional.

Con la fecha 9 del Torneo Apertura postergada por el paro del fútbol argentino, su debut oficial sería el jueves 12 de marzo, como visitante ante Huracán.