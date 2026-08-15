Newell's volvió al triunfo y derrotó a Deportivo Riestra en Rosario

Newell's debió batallar más de lo esperado para vencer la resistencia de Deportivo Riestra, aunque se impuso claramente por 2-0, en un cotejo válido por la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol, jugado esta noche en el estadio Marcelo Bielsa.

Facundo Guch y Walter Mazzanti, a los 15 y 40 minutos del segundo tiempo, respectivamente, convirtieron los goles del equipo rosarino, que alcanzó el tercer puesto de la Zona A, ya en clasificación para los play off.

Por su parte, Riestra bajó hasta el sexto lugar del grupo, aunque sigue en la parte baja de la Tabla Anual, apenas por encima de Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto, ambos en descenso directo.

Como era de esperarse, Newell's asumió el protagonismo desde el principio y generó las situaciones más propicias contra un rival que se mostró muy cauteloso, y solo utilizó el contragolpe como argumento más sólido para tratar de conseguir un buen resultado en el Parque Independencia.

De todas formas, Newell's debió esperar hasta el segundo tiempo para doblegar la resistencia defensiva de Riestra, ya que a los 15 Guch hizo una gran maniobra personal y definió de zurda contra el palo izquierdo de Arce.

Después, el equipo local se asentó y tuvo más tranquilidad para controlar el juego y seguir buscando el área de enfrente, pero recién en el final del encuentro liquidó el pleito, mediante un tiro cruzado de Mazzanti, que le puso justicia al marcador.

En la próxima fecha Newell's recibirá a Banfield, mientras que Riestra visitará a Huracán, por la sexta jornada del Clausura, ambos el próximo sábado.