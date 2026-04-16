¿De cuántos clubes es dueño Messi?

Lionel Messi volvió a generar impacto este jueves luego de que se confirmara la compra del UE Cornellà de España, institución que milita en la Tercera RFEF, correspondiente a la quinta división del fútbol español.

La operación sorprendió al mundo del deporte no solo por el perfil del club elegido, sino porque representa la primera vez que Messi se convierte de manera oficial en dueño de un club de fútbol. Hasta ahora, el capitán argentino mantenía vínculos estrechos con otras instituciones, aunque sin que existiera una confirmación de propiedad formal como la que ahora se da con el conjunto español.

El UE Cornellà, recientemente adquirido, fue fundado el 29 de abril de 1951 y dispone de un pequeño estadio con capacidad para 5.824 espectadores, un dato que dimensiona la escala del proyecto deportivo al que se incorpora el rosarino.

Leones de Rosario: el club ligado a su familia

Aunque la compra del club español marca su estreno como propietario oficial, Messi ya estaba relacionado de manera directa con Leones de Rosario, una institución que fue fundada por su familia. En ese proyecto, "La Pulga" tuvo un rol fundamental, especialmente desde el aspecto económico, lo que consolidó su cercanía con el crecimiento de la entidad.

Durante este año, el club inició su recorrido en la Primera C, donde actualmente mantiene una campaña destacada. Su presente deportivo indica que marcha:

Tercero en la Zona B

12 puntos

Tres triunfos

Tres empates

Una derrota

Estos números muestran que la institución vinculada al entorno familiar de Messi atraviesa un momento competitivo sólido dentro de la categoría.

Deportivo LSM: el proyecto junto a Luis Suárez

La expansión de Messi en estructuras futbolísticas también alcanzó a Uruguay. En mayo del año pasado, el rosarino fue uno de los fundadores del Deportivo LSM, una institución creada junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez.

El club ya tuvo su estreno en la Primera D del fútbol uruguayo, una divisional definida como amateur/semi-profesional.

Según lo informado, se espera que, gracias a las inversiones de ambos jugadores, la institución no tenga mayores inconvenientes para ascender rápidamente de categoría. La sociedad entre Messi y Suárez, ya consolidada dentro del campo de juego, encuentra así una proyección institucional en el desarrollo de un nuevo club.

¿De cuántos clubes es dueño Messi?

Con la información confirmada hasta el momento, la presencia de Messi en estructuras futbolísticas se distribuye en cuatro clubes, aunque con diferentes niveles de participación.

Actualmente, el mapa queda conformado de la siguiente manera:

UE Cornellà (España): dueño oficial tras la compra confirmada

dueño oficial tras la compra confirmada Leones de Rosario: vinculación directa a través de la fundación familiar y apoyo económico

vinculación directa a través de la fundación familiar y apoyo económico Deportivo LSM (Uruguay): fundador junto a Luis Suárez

fundador junto a Luis Suárez Inter Miami (Estados Unidos): posible futuro como copropietario por cláusula contractual

De este modo, si se toma la propiedad confirmada y las vinculaciones institucionales directas, Messi ya tiene presencia en cuatro proyectos futbolísticos.

La cláusula con Inter Miami que puede ampliar la lista

La cuenta de clubes ligados al capitán argentino podría no terminar aquí. De acuerdo con lo averiguado por la Agencia Noticias Argentinas, el contrato que mantiene con el Inter Miami de Estados Unidos incluye una cláusula que le otorga la opción de convertirse en copropietario una vez que se retire del fútbol profesional.

Ese detalle abre la puerta a que, en el futuro, el campeón del mundo amplíe todavía más su participación dirigencial y empresarial dentro del fútbol.

Así, entre la compra del UE Cornellà, su rol en Leones de Rosario, la fundación del Deportivo LSM y la posibilidad futura en Inter Miami, la figura de Messi empieza a consolidarse no solo como protagonista dentro de la cancha, sino también como un actor con creciente presencia en la estructura de clubes a nivel internacional.