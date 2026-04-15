Sin Di María, Rosario Central, venció agónicamente a Libertad en Paraguay

Rosario Central, sin su figura Ángel Di María, venció agónicamente 1-0 a Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.

En el estadio La Huerta de la capital paraguaya de Asunción, el delantero Enzo Copetti marcó el único gol del partido a los 38 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón es líder del Grupo H con 4 puntos, uno por encima de Universidad Central de Venezuela, rival al que visitará dentro de 15 días en la capital Caracas.

En cuanto al Torneo Apertura, Rosario Central recibirá el próximo domingo desde las 19.15 a Sarmiento de Junín en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, el equipo de Francisco Arce sumó su segunda derrota en este inicio de Copa Libertadores y se úbica en el último lugar del Grupo H donde, dentro de 15 días, recibirá a Independiente del Valle de Ecuador.

En cuanto a lo que al Campeonato de Paraguaya respecta, Libertad visitará el lunes a Rubio Ñú desde las 18.15 en el estadio La Arboleda.

En el primer tiempo, el ´Canalla´ tuvo las ocasiones más claras e hizo trabajar tanto al arquero Ángel González como a los defensores que evitaron la apertura del marcador en una oportunidad, sacando la pelota sobre la línea en una pelota parada.

En un complemento chato, Rosario Central rompió el cero a los 38 minutos con el gol de Enzo Copetti. Tras una diagonal de Emanuel Coronel por la izquierda llegando a la medialuna, el defensor ex Banfield metió un pase en cortada para el ex Racing que le dio cruzado ante el achique del arquero González y marcó el 1-0 definitivo.

Esta es la síntesis de Libertad de Paraguay vs Rosario Central por la Copa Libertadores de América

Copa Libertadores de América - Grupo H - Fecha 2.

Libertad (Paraguay) - Rosario Central.

Estadio: La Huerta, Asunción, Paraguay.

La Huerta, Asunción, Paraguay. Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Raphael Claus (Brasil). VAR: Daniel Nobre (Brasil).

Libertad (Paraguay): Ángel González; Robert Rojas, Diego Viera, Thiago Fernandez; Estiven Villalba, Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano, Alexis Fretes; Matías Espinoza, Federico Carrizo y Jorge Recalde. DT: Francisco Arce.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Lautaro Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Julián Fernández, Jaminton Campaz y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.__IP__

Gol en el segundo tiempo: 38m. Enzo Copetti (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio: Iván Franco por Robert Rojas (L); 13m. Amin Molinas por Lucas Sanabria (L) y Enzo Copetti por Julián Fernández (R); 25m. Guillermo Pol Fernández por Alejo Veliz (R) y Alexis Soto por Agustín Sández (R); 29m. Gustavo Aguilar por Federico Carrizo (L); 43m. Rodrigo Vera por Diego Vera (L), Federico Navarro por Vicente Pizarro (R) y Carlos Quintana por Emanuel Coronel (R).