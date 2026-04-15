Detuvieron a un chofer de aplicación tras ser denunciado por abuso sexual en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:05, efectivos de la Seccional Octava se constituyeron en la intersección de las calles Padre Jácome Cardozo y Los Algarrobos, en respuesta a un hecho denunciado por una joven mujer de 19 años de edad. En ese lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 34 años, quien fue sindicado como el presunto responsable de un grave episodio ocurrido instantes antes.

La intervención se produjo con rapidez, en un contexto en el que la víctima identificó al individuo como el autor de un intento de tocamientos impúdicos durante un viaje que había sido solicitado a través de una aplicación de transporte. El señalamiento directo permitió a los uniformados actuar de inmediato y asegurar la presencia del sospechoso en el lugar.

El contexto del hecho: un viaje que derivó en denuncia

Según la información proporcionada, el episodio tuvo lugar mientras la joven realizaba un traslado en un automóvil Renault Sandero, de color blanco, solicitado mediante una plataforma digital. En ese contexto, la mujer indicó que el conductor habría intentado realizarle tocamientos impúdicos, situación que motivó la denuncia y la posterior intervención policial.

El caso pone en foco las condiciones en las que se desarrollan los viajes gestionados a través de aplicaciones, así como la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios. En este episodio en particular, la rápida reacción de la denunciante y la actuación de la policía resultaron determinantes para avanzar en el procedimiento.

Medidas adoptadas: secuestro del vehículo y detención

Tras la aprehensión del sospechoso, las autoridades dispusieron el secuestro del vehículo involucrado en el hecho. El automóvil, un Renault Sandero blanco, quedó bajo resguardo como parte de las actuaciones, en línea con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

En cuanto al hombre de 34 años, fue trasladado y alojado en la Seccional Octava, donde permanece a disposición de la justicia. La detención se concretó en el mismo punto donde se desarrolló el operativo, asegurando así la preservación de los elementos relevantes para la investigación.

Intervención judicial y pasos a seguir

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a seguir en el marco del proceso judicial. La intervención del Ministerio Público marca el inicio de una etapa clave, en la que se determinarán responsabilidades y se avanzará en la recolección de pruebas.