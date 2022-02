Del Potro inició un tratamiento en Suiza con la ilusión de curar su rodilla

El tandilense Juan Martín Del Potro, ex número tres del planeta, inició este viernes un nuevo tratamiento médico en una clínica de Suiza con la misión de dejar atrás la lesión que lo persigue en la rótula derecha, aunque ahora sin la presión de tener que volver a pisar una cancha de tenis como le sucedió en anteriores ocasiones.



En ese contexto, el tenista de 33 años y campeón del US Open 2009 comenzó esta semana un nuevo tratamiento médico en la rodilla derecha en la clínica Rennbahnklinik, un centro especializado ubicado en la ciudad suiza de Muttenz, a ocho kilómetros de Basilea, la cuna del notable Roger Federer.



En esa clínica se atendieron varios deportistas, como el serbio Novak Djokovic cuando se operó el codo derecho en 2017, el tenista español Pablo Andújar también en el codo derecho en 2017, o el futbolista chileno del Bayer Leverkusen alemán Charles Arangüiz en el tendón de Aquiles en 2015.



En el caso de Del Potro, regresó al tenis el 8 de febrero último en el Argentina Open luego de una inactividad de 965 días y cuatro operaciones en la rótula derecha mediante.



El tandilense, de 33 años, había jugado anteriormente en el abierto inglés de Queen's en junio de 2019 y luego de cuatro cirugías pudo regresar en el Argentina Open, donde perdió en la ronda inicial con el azuleño Federico Delbonis.

Antes de ese partido, el tandilense, uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos, había adelantado que acosado por las lesiones su retiro era inminente y que no planeaba su futuro como un jugador de tenis sino que deseaba recuperar la rodilla "para vivir como una persona normal".



La caída ante Delbonis en una noche a pura emoción en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con 5.000 hinchas ovacionándolo de pie, fue quizá la última aparición en una cancha de tenis, de hecho luego del partido colgó simbólicamente su vincha en la red de la cancha central Guillermo Vilas.



Del Potro, imposibilitado de desplazarse en la cancha y disminuido también para conectar su temible servicio, ya que no puede impulsarse con la rodilla, perdió con Delbonis 6-1 y 6-3, y canceló su siguiente presentación en el Río Open de la semana siguiente.



El cariño recibido de sus fanáticos y el apoyo de los tenistas más importantes del circuito como Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Stan Wawrinka, de casi todos los argentinos en actividad y algunos retirados como el norteamericano Andy Roddick, motivaron a "Delpo" a intentar algo más, aunque no se sabe si le permitirá volver a jugar



"Antes iba de Capital a Tandil manejando mi auto en tres horas y media, pero desde que me lesioné la rodilla tengo que hacer una o dos paradas en la ruta antes de llegar porque no soporto el dolor", confesó Del Potro en la rueda de prensa en la que anunció que el final de su carrera era inminente.



Lo cierto es que el campeón del US Open 2009, doble medallista olímpico con su Bronce en Londres 2012 y la Plata en Río 2016, y el héroe de la Copa Davis que ganó Argentina en 2016, entre otras hazañas, inició un nuevo tratamiento en Europa y sólo el tiempo dará su veredicto sobre si le servirá para volver a jugar o al menos para llevar una vida saludable.