Denuncian que Qatar intentó sobornar a la selección de Ecuador en la previa del partido inaugural del Mundial

Reportan desde Inglaterra y Medio Oriente que Qatar intentó sobornar a la selección de Ecuador en la antesala del primer partido del Mundial Qatar 2022.

Amjad Taha, experto en asuntos políticos estratégicos, Director Regional del Centro Británico de Estudios e Investigación de Oriente Medio; expuso esta situación.

Qatar-Ecuador: acusaciones de soborno y arreglo de partido

“Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7.4 millones para perder el primer partido (1-0, 2da. mitad). Cinco expertos qataríes y #Ecuador confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, fue lo que escribió Amjad Taha a través de Twitter. Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022

De momento, ni la FIFA ni alguna de las dos selecciones han dado alguna postura al respecto. Cabe destacar que pese a que Qatar jugará como local, no lo favorecen las apuestas, ya que el equipo de Gustavo Alfaro es el favorito.

La polémica declaración del embajador del Mundial Qatar 2022 sobre la homosexualidad

El embajador del Mundial de Qatar 2022 y exfutbolista internacional qatarí, Khalid Salman, calificó a la homosexualidad como un "daño mental". Las declaraciones las hizo durante una entrevista con la Segunda Cadena de la Televisión Pública Alemana (ZDF). De inmediato, tras pronunciar estas palabras, representantes del comité organizador decidieron interrumpir la charla.

En un video que se difundió se puede ver cómo un agente de prensa pone fin a la entrevista antes de lo previsto. Salman comenzó diciendo que "durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país" y acto seguido se lanzó a hablar de los homosexuales: "Todo el mundo aceptará que vengan. Pero tendrán que someterse a nuestras reglas", señaló.

Además, advirtió que la homosexualidad es algo haram (prohibido por la religión en árabe) y los niños pueden aprender "algo que no es bueno".