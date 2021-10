Domingo futbolero: horarios, TV y fixture para no perderse nada

El fútbol argentino sigue con su calendario apretado de partidos y apenas descansa. Tras la disputa de la fecha entre semana, desde este sábado se vivirá la jornada 18 de la Liga Profesional, que tiene como puntero a River en soledad y en crecimiento luego de vencer a Talleres, su escolta, en la última fecha.

Además del encuentro que tendrá el puntero River vs Argentinos el lunes, habrá tres choques atractivos entre los equipos que están en los primeros puestos: Boca vs Vélez, Colón vs Estudiantes y Lanús vs Talleres. Mientras que el gran clásico de la fecha será Huracán vs San Lorenzo.

Fixture de la Fecha 18 Torneo Liga Profesional: partidos, horarios y TV

Sábado 23/10 - 15.45 horas | Gimnasia vs Central Córdoba | TV: TNT Sports

Sábado 23/10 - 18.00 horas | Defensa y Justicia vs Platense | TV: FOX Sports Premium y TV Pública

Sábado 23/10 - 20.15 horas | Rosario Central vs Racing | TV: FOX Sports Premium

Domingo 24/10 - 15.45 horas | Colón vs Estudiantes | TV: FOX Sports Premium y TV Pública

Domingo 24/10 - 15.45 horas | Godoy Cruz vs Banfield | TV: TNT Sports

Domingo 24/10 - 18.00 horas | Huracán vs San Lorenzo | TV: TNT Sports y FOX Sports Premium

Domingo 24/10 - 20.15 horas | Vélez vs Boca | TV: TNT Sports

Lunes 25/10 - 14.30 horas | Aldosivi vs Arsenal | TV: TNT Sports

Lunes 25/10 - 14.30 horas | Newell's vs Sarmiento | TV: FOX Sports Premium

Lunes 25/10 - 16.45 horas | Atlético Tucumán vs Patronato | TV: FOX Sports Premium

Lunes 25/10 - 16.45 horas | Lanús vs Talleres | TV: TNT Sports

Lunes 25/10 - 19.00 horas | River vs Argentinos | TV: FOX Sports Premium

Lunes 25/10 - 21.15 horas | Independiente vs Unión | TV: TNT Sports