River ajusta el equipo con dudas en ataque para recibir a Belgrano: la previa que sigue de cerca Catamarca

River se prepara para recibir a Belgrano en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, en un partido que genera expectativa en todo el país y también entre los hinchas de Catamarca. Con vistas a la fecha 13 del Torneo Apertura, Coudet comienza a perfilar el once titular tras la reciente fecha FIFA.

El DT recuperó a los futbolistas que estuvieron con sus selecciones y mantiene interrogantes principalmente en el frente de ataque. Las dudas pasan por dos puestos clave: Ian Subiabre o Maximiliano Salas, y una segunda plaza ofensiva que se disputan Kendry Páez, Joaquín Freitas o Juan Fernando Quintero.

El entrenador podría inclinarse por jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club, lo que relegaría a futbolistas de mayor experiencia al banco de suplentes.

Subiabre y Páez regresaron tras su participación con la Selección Argentina Sub-20 y la Selección de Ecuador, respectivamente. A ellos se sumaron Matías Viña, Quintero, Kevin Castaño, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, quienes también regresaron tras la actividad internacional.

En defensa, surge otra posible modificación en el lateral izquierdo. Aunque Acuña sumó minutos con la Selección Argentina, el cuerpo técnico se inclinaría por Viña, quien no jugó con la Selección de Uruguay pero ganó terreno en la consideración tras la lesión de Joaquín Piquerez, que le abrió una chance rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posible formación de River ante Belgrano:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Viña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván; Quintero o Páez o Freitas, Subiabre o Salas y Sebastián Driussi. DT: Coudet.