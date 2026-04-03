Unión aprovechó el hombre de más y derrotó a Deportivo Riestra

Unión le ganó por 2-0 a Deportivo Riestra en un partido que sentenció sobre el final y que disputaron este viernes, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del encuentro llegó a los 20 minutos de la primera parte, con un penal aprovechado por el delantero Marcelo Estigarribia, mientras que el atacante Cristian Tarragona cerró el triunfo, a los cuatro minutos de descuento del segundo tiempo.

La visita se quedó con un jugador menos a los 27 minutos, luego de una dura infracción del defensor Jonatan Goitia cerca del área rival.

El triunfo deja al equipo del entrenador Leonardo Madelón en el quinto lugar de la zona A, con 19 puntos, teniendo que enfrentar a Estudiantes como visitante en la próxima fecha, el sábado 11 de abril a las 17:15.

Por su lado, el "Malevo" continúa sin triunfos y es anteúltimo en el Grupo A, con solo siete unidades. En la próxima jornada deberá recibir a Instituto, el mismo día y a partir de las 15:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los cinco minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha del extremo Julián Palacios, que permitió un cabezazo al segundo palo del delantero Marcelo Estigarribia, el cual fue detenido por el arquero Ignacio Arce.

A los 20 minutos, luego de una falta del defensor Rodrigo Gallo dentro del área, el "Tatengue" se quedó con el penal que lo ayudaría a abrir el partido, mediante un derechazo cruzado de Estigarribia.

La visita jugó con un hombre menos desde los 27 minutos, luego de una dura infracción de Jonatan Goitia, que se tiró al suelo en el intento de disputar una pelota e impactó en la rodilla de su rival, siendo expulsado a instancias del VAR.

La primera llegada del complemento fue del albirrojo, cuando el mediocampista Mauro Pittón avanzó desde el círculo central y sacó un remate lejano que se fue muy cerca del segundo palo.

Riestra no tuvo llegadas de riesgo hasta los 26 minutos, cuando el delantero Alexander Díaz recibió dentro del área y sacó un remate frontal, que salió bajo y a las manos del arquero Matías Mansilla, que fue crucial en el triunfo del local en los minutos siguientes.

A los 39 minutos, un lateral al área fue prolongado de cabeza y permitió la volea del delantero Nicolás Benegas, que salió centralizada y fue detenida por el guardameta rival.

Solo dos minutos más tarde, Tarragona manejó un contraataque por derecha y jugó un centro atrás para el remate de primera del extremo Santiago Solari, que no le pudo dar dirección y no superó a Arce.

En el tercer minuto de descuento, luego de un pase largo, Benegas recibió por el vértice derecho del área y sacó un remate cruzado, que Mansilla desvió con una buen estirada sobre su caño derecho.

El equipo de Leonardo Madelón tuvo que sufrir, a pesar de la diferencia numérica, pero pudo cerrar el partido en el cuarto minuto de descuento.

Acostumbrado a jugar lejos del área, y con su equipo necesitado, Arce recibió como último hombre, parado en el círculo central, y eludió a un rival, aunque quiso meter la pelota al área con un pase bajo, regalándole la pelota al equipo santafesino.

Así, Tarragona partió desde su mitad de la cancha, recibió un pase largo y solo tuvo que llevar la pelota hasta el área para definir al gol, ante el arco libre y el retroceso desesperado del guardameta rival.