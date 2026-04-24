Dura sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni: ¿se pierde el Mundial 2026?

La UEFA confirmó una sanción ejemplar contra el futbolista argentino Gianluca Prestianni, a raíz de un episodio ocurrido durante un partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. El organismo rector de las competiciones europeas resolvió imponerle una suspensión de seis encuentros oficiales bajo el argumento de una "posible conducta discriminatoria", en el marco de un cruce con el delantero brasileño Vinícius Júnior.

La decisión fue adoptada por el Comité de Control, Ética y Disciplina, que detalló los fundamentos de la sanción en un comunicado oficial. Según se especificó, el castigo responde a comportamientos de índole homofóbica durante el desarrollo del partido, lo que constituye una infracción grave dentro del reglamento disciplinario vigente en el fútbol europeo.

El documento establece de manera textual: "Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)".

El episodio que derivó en la sanción

El hecho que desencadenó la resolución tuvo lugar en pleno encuentro de Champions League, en un contexto de alta tensión competitiva entre el Benfica y el Real Madrid. Durante ese partido, se produjo un intercambio entre Prestianni y Vinícius Júnior que derivó en la denuncia por un comentario de carácter discriminatorio.

Una imagen del momento captó el instante en el que el futbolista brasileño habría recibido la expresión ofensiva, lo que posteriormente motivó la intervención de las autoridades disciplinarias. A partir de allí, el caso fue analizado por los organismos correspondientes hasta desembocar en la sanción ahora confirmada.

Alcance de la sanción y condiciones especiales

La pena impuesta presenta particularidades técnicas que condicionan su cumplimiento. De los seis partidos de suspensión, tres deberán cumplirse de manera efectiva, mientras que los otros tres quedan sujetos a un período de prueba de dos años.

Esto implica que:

Los tres partidos restantes solo se harán efectivos en caso de reincidencia durante ese lapso.

durante ese lapso. El período de prueba comienza a regir desde la fecha de la decisión oficial.

La sanción alcanza tanto a competiciones de clubes como a posibles convocatorias en selecciones bajo jurisdicción UEFA.

Además, el organismo reconoció como cumplida una sanción previa: el partido de suspensión provisional que Prestianni ya acató el 25 de febrero, en el duelo de vuelta frente al equipo madrileño.

Posible impacto a nivel internacional

El alcance del castigo podría no limitarse al ámbito europeo. En un movimiento que amplía la dimensión del caso, la UEFA solicitó formalmente a la FIFA que la sanción se extienda a nivel global.

De prosperar esta solicitud, el mediocampista argentino no solo quedaría inhabilitado para disputar competencias europeas, sino que también:

No podría participar en encuentros internacionales fuera de Europa.

Quedaría impedido de ser convocado para la Selección argentina durante el período de suspensión.

Esta posible ampliación convertiría la sanción en un antecedente de peso dentro de la lucha contra conductas discriminatorias en el fútbol profesional.

Un caso que trasciende lo deportivo

La decisión de la UEFA marca una postura firme frente a episodios de discriminación dentro del campo de juego. La tipificación de la conducta como homofóbica y la severidad de la sanción reflejan la política del organismo de aplicar medidas estrictas ante este tipo de comportamientos.

El caso de Gianluca Prestianni, surgido a partir de un cruce puntual en un partido de alta exposición, se proyecta así más allá del resultado deportivo. La posible intervención de la FIFA y la eventual extensión global de la sanción colocan al episodio en el centro de la agenda disciplinaria del fútbol internacional.

En ese contexto, la resolución no solo afecta la carrera inmediata del jugador, sino que también refuerza el mensaje institucional sobre los límites y las consecuencias de las conductas discriminatorias dentro de las competiciones oficiales.