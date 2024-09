Dybala omitió decir la palabra gallina y explotó las redes: Se me puso la piel... rara

Paulo Dybala fue sin dudas uno de los protagonistasde la victoria de Argentina 3 a 0 sobre Chile en el Monumental, anotando el último tanto, con la camiseta número 10 en la espalda y cuando su ciclo parecía terminado.

El cordobés entró muy bien y tuvo la chance de marcar por primera vez en esa cancha, aunque una frase que dijo después no dejó muy contento a los hinchas de River. El jugador expresó cómo se sintió al entrar al campo de juego y recibir el aliento de la gente. 🗣️ Paula Dybala, sobre el especial recibimiento de la gente en el Monumental: "FUE INCREÍBLE QUE ME HAYAN RECIBIDO ASÍ, ME PUSO LA PIEL RARA".



“Que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no podía venir a la Selección me puso la piel rara”, declaró en una entrevista con TyC Sports, con una sonrisa pícara. Esto generó revuelo en las redes sociales por un supuesto guiño a Boca al evitar hablar de “piel de gallina” como una alusión a River. Aunque también en Córdoba, los hinchas de Instituto dicen que fue en alusión a Talleres.

“Sabemos que la 10 es única y exclusivamente de Leo. Alguien la tiene que usar y traté de responder al máximo. Lo de la gente es increíble, este grupo le dio mucho a la gente, muchas alegrías y lo reconocen”, añadió.

Si bien se vieron muchas fotos de Dybala usando una camiseta de Boca cuando era pequeño, y se sabe que es simpatizante, el cordobés nunca pierde la oportunidad para mostrar su amor por la Gloria.