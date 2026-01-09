Finalmente Boca cerró con Marino Hinestroza, y tiene su primer refuerzo para el 2026

Boca Juniors abrochó a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026 y a su gran objetivo internacional: la Copa Libertadores. Se trata del delantero colombiano Marino Hinestroza, quien llegará procedente de Atlético Nacional de Medellín luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del 80 por ciento de la ficha del futbolista.

Tras varias semanas de negociaciones y algunas diferencias económicas que demoraron la operación, el pase finalmente se destrabó luego de que el jugador cediera en sus pretensiones contractuales. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Hinestroza viajará en las próximas horas a la Argentina para someterse a la revisión médica y firmar un contrato por cuatro años con el club de la Ribera.

El acuerdo fue posible luego de que Atlético Nacional lograra adquirir el 20 por ciento restante del pase, que pertenecía al Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS). Con la totalidad de los derechos económicos en su poder, el club colombiano dio luz verde a la transferencia y cerró el trato con Boca, que se quedó con la mayor parte de la ficha del atacante.

De esta manera, el "Verdolaga" conservará un 20 por ciento del pase de Hinestroza, una cláusula habitual en este tipo de operaciones y que le permitirá participar de una eventual futura venta. La negociación también estuvo marcada por la presión ejercida por el propio futbolista, quien manifestó su intención de continuar su carrera en el fútbol argentino y en un club con aspiraciones internacionales.

Durante los últimos días, Hinestroza se ausentó de la pretemporada de Atlético Nacional como forma de dejar en claro su postura. Ante ese escenario, la dirigencia del club de Medellín decidió liberarlo de los entrenamientos, con el objetivo de evitar lesiones o contratiempos que pudieran poner en riesgo el cierre de la operación con Boca.

Para el entrenador Claudio Úbeda, la llegada del colombiano representa un refuerzo clave de cara a un semestre exigente, en el que el "Xeneize" afrontará triple competencia: Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores de América. Además, Hinestroza se convertirá en el sexto futbolista extranjero del plantel, un dato que la dirigencia evaluó cuidadosamente al avanzar con la contratación.

Nacido en Cali, Colombia, Marino Hinestroza inició su carrera profesional en Orsomarso, equipo de la Segunda División colombiana, donde debutó en 2018 disputando un solo partido. Al año siguiente fue adquirido por América de Cali, que lo incorporó a sus divisiones juveniles, y en 2020 fue cedido al Palmeiras de Brasil, también para integrar sus categorías formativas.

El delantero no logró sumar minutos en los equipos de Primera División ni de América de Cali ni de Palmeiras. En 2022 quedó en libertad de acción y recaló en Pachuca de México, donde tuvo continuidad: jugó 46 partidos, convirtió 2 goles y se consagró campeón del Torneo Apertura en su primera temporada.

Ese rendimiento llamó la atención del Columbus Crew, que en enero de 2024 adquirió su pase por 3 millones de dólares. En la MLS disputó 22 encuentros y marcó 2 goles, aunque a los seis meses fue cedido a Atlético Nacional. Tras un primer semestre positivo, en el que conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización, el club colombiano compró definitivamente su ficha por 1,5 millones de dólares.

Durante 2025, Hinestroza se consolidó como una pieza fundamental en Atlético Nacional, con el que ganó la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia. En ese período acumuló 45 partidos y 8 goles, números que despertaron el interés de Boca y de otros clubes de la región.

Su crecimiento futbolístico también tuvo impacto a nivel internacional: el delantero fue convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay, y terminó debutando oficialmente en la siguiente doble fecha frente a Perú.

Ahora, Hinestroza afrontará el mayor desafío de su carrera: vestir la camiseta de Boca Juniors y competir al máximo nivel continental, con la Copa Libertadores como principal objetivo.