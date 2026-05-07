El Aston Villa de Dibu y Buendía eliminó al Nottingham y jugará la final de la Europa League

El Aston Villa, equipo donde juegan los argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, goleó 4-0 en el duelo de equipos ingleses al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League, donde se enfrentará con el Friburgo de Alemania.

Los autores de los goles fueron el inglés Ollie Watkins, Buendía y el escocés John McGinn, este último por duplicado.

El Aston Villa llegaba a este encuentro con la obligación de ganar, ya que la ida, que se llevó a cabo la semana pasada, había terminado en triunfo 1-0 para el Nottingham Forest.

Lejos de sentir la presión de verse abajo en el global, el Aston Villa jugó en un altísimo nivel desde el inicio del encuentro y pudo abrir el marcador a los 36 minutos, cuando Buendía hizo una grandísima jugada individual para desbordar y asistir a Watkins, quien solo tuvo que empujar la pelota con el arco libre en el área chica.

El mismo Buendía, que fue una de las figuras del partido, anotó el 2-0 de penal a los 11 minutos del complemento con una precisa ejecución cruzada. De esta manera, los "Villanos" se ponían en ventaja en el global por primera vez en toda la serie.

El 3-0 que comenzaba a liquidar el asunto llegó solo 20 minutos después, cuando McGinn definió con mucha categoría luego de una gran contra, en la que el Villa encontró grandes espacios gracias a la desesperación que comenzaba a apoderarse de sus rivales.

Finalmente, el 4-0 definitivo llegó a los 35 minutos de la segunda nuevamente de la mano de McGinn, con una definición muy parecida a la de su gol anterior, pero en esta ocasión al primer palo.

Gracias a esta goleada, el Aston Villa se impuso 4-1 en el global y avanzó a la gran final del segundo torneo de clubes más importante de Europa, que se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de la ciudad de Estambul, en Turquía.

El rival del Aston Villa en el partido decisivo será el Friburgo de Alemania, que le ganó 3-1 como local al Sporting Braga de Portugal para dar vuelta la historia e imponerse 4-3 en el global.