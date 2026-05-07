Dolor en el fútbol de Catamarca por la muerte de un jugador juvenil de Sumalao

El fútbol de Catamarca atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Máximo Barrionuevo, juvenil que integró las divisiones inferiores del Club Deportivo Sumalao, institución perteneciente a la Liga Chacarera de Fútbol. La noticia se conoció este jueves y provocó una inmediata reacción de tristeza y acompañamiento dentro de la comunidad deportiva y social vinculada al club.

La confirmación del fallecimiento fue realizada por la propia entidad a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde expresó públicamente el pesar que atraviesa a dirigentes, jugadores, familiares y simpatizantes del "Oriental". La publicación tuvo una fuerte repercusión entre integrantes del fútbol local, quienes manifestaron mensajes de apoyo y condolencias a los seres queridos del joven.

El mensaje de despedida del Club Deportivo Sumalao

En el comunicado difundido por la institución, el club manifestó su dolor y acompañó a la familia Barrionuevo en este difícil momento. El mensaje expresó:

"Sumalao de luto. En el día de la fecha falleció Máximo Barrionuevo, quien fue jugador de nuestras divisiones inferiores del Oriental. Hijo de Ariel El Burro Barrionuevo, sobrino de nuestro actual presidente Sebastián Vega, Martin Vega y primo hermano de nuestros jugadores Claudio El Gallo y Juan Pablo Cejas Barrionuevo. Toda la comunidad oriental, ruega por el eterno descanso de su alma y pronta resignación a toda su familia".

Las palabras reflejaron no solo el impacto provocado por la pérdida del juvenil, sino también el fuerte vínculo familiar y deportivo que unía a Máximo Barrionuevo con distintas personas ligadas históricamente a la institución.

Una familia profundamente vinculada al club

Dentro del mensaje institucional quedó expuesta la estrecha relación de la familia Barrionuevo y Vega con el Club Deportivo Sumalao. Máximo era hijo de Ariel "El Burro" Barrionuevo y sobrino de Sebastián Vega, actual presidente de la entidad, además de estar emparentado con otros integrantes del plantel y de la estructura deportiva.

El comunicado también mencionó a Martín Vega y a sus primos hermanos, los jugadores Claudio "El Gallo" y Juan Pablo Cejas Barrionuevo, nombres reconocidos dentro del ámbito futbolístico ligado al club. Esa cercanía familiar con la vida institucional convirtió la noticia en un golpe especialmente sensible para toda la comunidad oriental.

En ese contexto, el dolor trascendió el ámbito estrictamente deportivo. La pérdida de un juvenil de las divisiones inferiores impactó en compañeros, allegados y personas cercanas al club, donde el crecimiento de los futbolistas jóvenes representa uno de los pilares fundamentales de la institución.

Conmoción en la Liga Chacarera de Fútbol

La muerte de Máximo Barrionuevo generó pesar en el ámbito de la Liga Chacarera de Fútbol, espacio en el que el Club Deportivo Sumalao desarrolla gran parte de su actividad competitiva. Las divisiones inferiores constituyen una parte central de la vida de los clubes de la región y son ámbitos donde se construyen vínculos deportivos, personales y familiares que atraviesan generaciones.

La noticia provocó múltiples expresiones de acompañamiento hacia la familia y hacia la dirigencia del club, en una jornada marcada por la tristeza. El impacto emocional se vio reflejado especialmente en redes sociales, donde diferentes integrantes de la comunidad futbolera compartieron mensajes de despedida y solidaridad.

La publicación institucional utilizó la frase "Sumalao de luto", sintetizando el sentimiento que atraviesa a la entidad tras la pérdida del juvenil. El mensaje también incluyó una oración por "el eterno descanso de su alma" y pidió "pronta resignación" para sus familiares.

Información sobre el velatorio

El Club Deportivo Sumalao informó además detalles sobre el último adiós a Máximo Barrionuevo. Según precisó la institución, sus restos están siendo velados en la sala velatoria Misericordia, ubicada en la intersección de las calles Buenos Aires y Maipú.

La jornada quedó marcada por el dolor y la consternación dentro del fútbol catamarqueño. La muerte de Máximo Barrionuevo dejó un fuerte impacto en el Club Deportivo Sumalao y en quienes compartieron con él el ámbito de las divisiones inferiores, espacio donde el deporte se entrelaza con la vida cotidiana, los afectos y el sentido de pertenencia comunitaria.