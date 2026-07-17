El campeón del Mundial recibirá un anillo personalizado por primera vez en la historia

La final del Mundial 2026, que enfrentará este domingo 19 de julio a las selecciones de Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcará un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo. Además del tradicional trofeo y de las medallas de oro que distinguen al campeón, la FIFA incorporará una nueva conmemoración destinada exclusivamente al equipo que se consagre campeón del torneo.

Por primera vez desde la creación de la competencia, el organismo rector del fútbol mundial entregará anillos de campeón personalizados, una iniciativa que busca sumar un nuevo símbolo de reconocimiento para quienes alcancen el título mundial.

La decisión representa una novedad dentro del protocolo de premiación del certamen y será implementada exclusivamente en esta edición de la Copa del Mundo.

Una tradición tomada del deporte estadounidense

Con esta medida, la FIFA adoptará una de las costumbres más representativas del deporte profesional de los Estados Unidos, donde los anillos de campeón forman parte de las celebraciones de las principales competencias. Según la información difundida, esta tradición es habitual en ligas como la NFL y la NBA, donde los jugadores, entrenadores y miembros de las organizaciones campeonas reciben un anillo conmemorativo tras conquistar el título.

Ahora, ese reconocimiento será trasladado al fútbol internacional para la final del Mundial 2026, convirtiéndose en la primera ocasión en que la Copa del Mundo incorpora un premio de estas características.

La iniciativa se suma al histórico trofeo y a las tradicionales medallas de oro que continuarán formando parte de la ceremonia oficial de premiación.

Anillos únicos para el campeón del Mundial 2026

Los anillos fueron concebidos especialmente para esta edición del torneo y estarán vinculados directamente con el año en que se disputa la competencia.

Cada una de las piezas será confeccionada exclusivamente para el Mundial 2026, en homenaje a esta edición de la Copa del Mundo. Además, cada anillo contará con:

Numeración individual.

Certificado de autenticidad.

De esta manera, cada pieza tendrá una identificación propia, lo que permitirá individualizar cada uno de los anillos entregados al plantel campeón.

Diseño personalizado para la selección ganadora

La información difundida también precisa algunas de las características que tendrá el diseño de estas piezas. En una de sus caras aparecerá representada la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el reverso será elaborado de manera personalizada para reflejar los colores de la selección que obtenga el título.

De este modo, el diseño definitivo dependerá del resultado de la final que disputarán Argentina y España, ya que el reverso será adaptado para identificar al seleccionado vencedor.

La personalización constituye uno de los aspectos distintivos de esta nueva condecoración incorporada por la FIFA para el certamen.

Treinta anillos para el plantel campeón

La distribución de estas piezas estará sujeta a un esquema de entrega determinado por la FIFA. Según se informó, el organismo entregará 30 anillos al seleccionado que conquiste el título mundial.

El reparto estará estrictamente controlado, ya que únicamente ese número de piezas será destinado al plantel campeón. Además, la FIFA explicó que, una vez finalizada la ceremonia de premiación del domingo, el capitán y el director técnico del seleccionado ganador recibirán anillos provisorios para conmemorar la conquista durante los festejos en el podio.

Posteriormente, se confeccionarán los 30 anillos definitivos, elaborados con las medidas exactas de cada destinatario, permitiendo que cada integrante reciba una pieza personalizada según sus dimensiones.

Las restantes piezas estarán disponibles para el público

Además de los anillos reservados para el campeón, la FIFA confirmó la fabricación de un número adicional de piezas. Las 1.996 unidades restantes serán comercializadas como un producto con licencia oficial de la FIFA, permitiendo que aficionados y coleccionistas puedan adquirir una réplica idéntica a la que recibirán los integrantes del seleccionado campeón.

Esta decisión abrirá la posibilidad de que seguidores del fútbol de distintas partes del mundo puedan acceder a una reproducción oficial del anillo conmemorativo creado para esta edición del Mundial.

La incorporación de los anillos personalizados representa una modificación en el esquema tradicional de premiación del campeonato mundial. Hasta ahora, el reconocimiento para el seleccionado campeón estaba integrado por la Copa del Mundo y las medallas de oro, mientras que a partir de la final del Mundial 2026 se sumará este nuevo elemento conmemorativo.

La medida será aplicada únicamente para esta edición del torneo, con piezas especialmente diseñadas en homenaje al año de la competencia y con características que distinguirán tanto al equipo ganador como a cada uno de los destinatarios.