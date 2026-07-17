Boca arrancó la segunda era de Arruabarrena con una victoria ante Sarmiento por Copa Argentina

Boca fue muy superior a Sarmiento en un segundo tiempo más destacado que el primero y lo derrotó por 2 a 0 en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa, propiedad de Newell's, el conjunto al que regresó Rodolfo Arruabarrena para su segundo ciclo como entrenador se impuso con tantos de los extremos Alan Velasco y Leonel Flores, a los cinco y 25 minutos del complemento.

Con el triunfo, el "Xeneize" avanzó a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que jugará ante Vélez Sarsfield con fecha, horario y estadio a confirmar.

El primer acercamiento del partido fue de Boca, a los 14 minutos, mediante un centro bajo del lateral Lautaro Blanco para que el mediocampista Santiago Ascacibar pisara el área y definiera de primera, cerca del travesaño.

Ya a los 19 minutos, un disparo del enganche Tomás Aranda desde afuera del área prometía mucho más de lo que fue, ya que llegó débil y a las manos del arquero Thyago Ayala.

El jugador más peligroso del "Xeneize" durante la primera mitad del primer tiempo fue el extremo juvenil Leonel Flores, que desequilibró por el costado derecho y demostró tener el arco rival entre ceja y ceja, con remates reiterados aunque imprecisos.

A los 31 minutos, un centro atrás desde la izquierda llegó al segundo palo y fue rematado por Ascacibar, con un disparo que salió alto y desviado.

Seis minutos más tarde, el volante Milton Delgado recibió por izquierda, se cerró contra el área y sacó un derechazo alto, que se fue cerca del ángulo izquierdo de Ayala.

A los 41 minutos, Flores pudo gambetear para desbordar por derecha y meter un centro buscapié que se cerraba contra el segundo palo, pero fue detenido por Ayala.

El "Xeneize" abrió el marcador en su primera llegada del complemento, a los cinco minutos, con un gran disparo de media distancia del mediocampista Alan Velasco, cuyo sablazo potente entró pegado al poste derecho del arquero rival.

Sarmiento tuvo su primer acercamiento de la segunda mitad a los 14 minutos, mediante un remate de afuera del área del delantero Santiago Salle, que se fue cruzado y cerca del palo derecho del arquero Leandro Brey.

Boca amplió la ventaja a los 25 minutos de la segunda parte, con un nuevo ataque del extremo Leonel Flores, que se acomodó para su pierna derecha y sacó un disparo seco, rasante y cruzado, con el que puso el 2-0.

Siete minutos después, una jugada asociativa de toda la cancha le llegó al mediocampista Kevin Zenón, que salió para su pierna izquierda y buscó el segundo palo, aunque su tiro se fue ancho.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2026.

Dieciseisavos de final.

Sarmiento 0 - 2 Boca.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles en el segundo tiempo: 5m. Alan Velasco (B), 25m. Leonel Flores (B).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Manuel García por Mauricio Martínez (S) y Elián Giménez por Gabriel Díaz (S), 25m. Julián Mavilla por Julián Contrera (S) y Diego Churin (S); 28m. Kevin Zenón por Leonel Flores (B) y Carlos Palacios por Alan Velasco (B), 39m. Williams Alarcón por Santiago Ascacibar (B) y Ángel Romero por Tomás Aranda (B); 43m. Pablo Magnin por Cristian Zabala (B).