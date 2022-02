El emotivo posteo de Gabriela Sabatini para Juan Martín del Potro: "Tenés una vida por delante"

La extenista argentina Gabriela Sabatini envió un saludo y le agradeció a Juan Martín Del Potro por todo lo que le dio a este deporte, tras anunciar su retiro de la actividad profesional.

“Disfrutamos mucho de verte jugar y nos hiciste vibrar tantas veces, gracias por todo lo que le diste a este deporte que tanto amamos. Hoy tenés una vida por delante y mucho por recorrer, que seas feliz siempre. Seguiremos compartiendo muchos momentos más. Te quiero”, escribió Gaby en sus redes sociales.

Sabatini, la tenista que se destacó entre las décadas del ´80 y del ´90, ocupando las primeras posiciones del circuito (llegó a ser número 3 del mundo y ganó el Abierto de Estados Unidos en 1990), decidió escribir en sus redes sociales en este duro momento del tenista tandilense.

El mensaje de apoyo de Gabriela Sabatini para Juan Martín del Potro que anunció que empezará a despedirse del tenis. (Twitter)

Gaby también había generado un impacto similar al anunciar su retiro, pero por otras razones: con solo 26 años y sin ningún problema físico que le impidiera desempeñarse profesionalmente, anunció que dejaría el tenis porque había dejado de disfrutar con las exigencias del deporte y por sufrir las críticas de la prensa.

Juan Martín Del Potro anunció que empieza a despedirse del tenis

“Posiblemente sea más una despedida que una vuelta”, reveló Del Potro durante la conferencia de prensa previo al inicio del ATP de Buenos Aires.

Es que a los 33 años, y tras casi 1000 días sin jugar, el ganador del Abierto de Estados Unidos 2009 comunicó su decisión de retirarse: “No encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, Dios dirá qué pasa”.

“Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento”, indicó Delpo.

Todo comenzó con la muñeca izquierda en el 2010, después la muñeca derecha en el 2014 y por último la fractura de la rótula de la rodilla derecha, producto de una caída mientras disputaba el torneo de Queen´s.

Aún no se conoce el día ni el horario en que Delpo debutaría en el ATP de Buenos Aires (en el sorteo le tocó contra su compatriota Federico Delbonis), pero las entradas ya están agotadas para el lunes y el martes, por lo que la posible despedida de uno de los jugadores más importantes en la historia del tenis argentino será a toda orquesta en la cancha principal del Lawn Tennis Club.