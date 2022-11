El enojo del Kun Agüero por no poder juntarse con la Selección: "Capaz hay gente que no le gusta que le diga las cosas malas"

El exjugador Sergio Agüero manifestó su bronca por no poder acceder a la concentración de la Selección argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, en las horas previas a la presentación del equipo ante Arabia Saudita en Lusail.

"No pude ver a la Selección todavía, pero bueno vamos a ver. Está todo medio raro (...) No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Después veo que otros están ahí adentro", advirtió durante una entrevista con el influencer Jero Freixas.

El Kun, que se retiró en diciembre de 2021 por una afección cardíaca, dejó en claro que su intención era acercarse a saludar a sus excompañeros: "No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, a desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo".

"Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gusta que le diga las cosas malas", indicó Agüero sobre su comportamiento y resaltó que "si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara".

El tuit del Kun Agüero para la Selección argentina

"Siempre a full con Argentina y con esta Selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos. #VamosArgentina", publicó en Twitter el exjugador de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.