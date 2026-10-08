El gesto desconocido de Messi con los empleados de la AFA por lo que lo recuerdan

Julián Camino, ex futbolista de Estudiantes e integrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la Selección argentina, compartió una serie de anécdotas sobre Lionel Messi durante los años en los que ambos coincidieron en el predio de Ezeiza. En una entrevista con el programa de streaming No juegan con nadie, el ex colaborador del seleccionado recordó diferentes gestos del capitán hacia quienes trabajaban diariamente junto al plantel.

Uno de los episodios que más destacó fue la relación que Messi mantenía con los empleados del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el testimonio de Camino, el futbolista organizaba sorteos de motos y otros premios para el personal, además de realizar regalos y compartir los beneficios que recibía.

"Messi ha ayudado mucho a los empleados del predio de la AFA. Hacía regalos, sorteos, siempre muy presente, lo mismo dividiendo los premios. Todo ese grupo tenía grandes gestos", relató Camino.

El ex integrante del cuerpo técnico trabajó junto a Messi durante la gestión de Sabella al frente del seleccionado, entre 2011 y 2014, una etapa en la que el rosarino ya ocupaba un lugar central dentro del equipo argentino.

"Siempre nos apoyó"

Camino también describió una relación cercana entre Messi y los colaboradores del plantel. Según su recuerdo, el futbolista no establecía diferencias jerárquicas con quienes formaban parte del staff técnico, pese a que ya era considerado el mejor jugador del mundo.

"Lo disfrutamos bastante a Messi. Él siendo el mejor jugador del mundo, en ningún momento nos puso un reparo. Siempre nos apoyó. Nunca nos hizo a un costado a pesar de falencias, siempre tiró para adelante", afirmó el ex futbolista.

Esa integración, de acuerdo con su relato, también se trasladaba a los momentos de distensión. Camino recordó que los integrantes del cuerpo técnico eran incluidos en las actividades grupales que realizaban los jugadores durante los viajes con la Selección.

"Siempre muy positivo y siempre nos metieron en el grupo con el plantel. Íbamos en el avión y nos venían a buscar para jugar al truco. A mí, a Claudio Gugnali y el profe", detalló.

De ese modo, los viajes no quedaban limitados al vínculo estrictamente profesional entre futbolistas y colaboradores. Las partidas de cartas aparecían como uno de los espacios compartidos durante los traslados.

El truco también estuvo presente en Qatar

El gusto de Messi por el truco, tradicional juego de cartas del Río de la Plata, también tuvo continuidad mucho después de aquella etapa con Sabella.

Durante el Mundial de Qatar 2022, el plantel argentino organizó un torneo interno que tuvo un pozo de 3.600 dólares para el ganador. Messi participó de la competencia junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aunque en aquella oportunidad no consiguió quedarse con el primer puesto.

La referencia a aquel torneo permite conectar el recuerdo de Camino sobre los viajes de la Selección durante el ciclo Sabella con una escena posterior, protagonizada nuevamente por Messi y sus compañeros en un contexto de distensión dentro del plantel.

La camiseta de Bélgica que terminó enmarcada

Entre las experiencias personales que Camino conserva de aquellos años, hay una particularmente vinculada con el Mundial de Brasil 2014.

Después de la clasificación de Argentina a las semifinales frente a Bélgica, el ex futbolista le pidió a Messi la camiseta que había utilizado durante ese partido. Según relató, el capitán había dejado la camiseta en el vestuario y, después de consultarle, se la entregó. "Le pedí una camiseta y me la robaron. La camiseta de cuando pasamos a semifinales contra Bélgica. En el vestuario la dejó tirada, le pregunté y obviamente me la dio. Me la llevé sin lavarla y a los días me la firmó", contó Camino.

La camiseta adquirió así un valor especial para el ex jugador. No solo correspondía a un partido determinante de aquella Copa del Mundo, sino que además había sido entregada y posteriormente firmada por Messi.

Camino decidió conservarla y convertirla en un recuerdo permanente. "Hice un cuadro lindo con esa camiseta, la tenía en una quinta acá y me la robaron", lamentó.

El robo significó la pérdida de un objeto que reunía varios elementos de aquella etapa: la clasificación a una semifinal mundialista, el vínculo personal con Messi y la firma que el capitán había estampado días después del partido.

Brasil 2014 y una etapa que quedó en la memoria

Aquel Mundial terminó con Argentina como finalista. El seleccionado perdió 1 a 0 ante Alemania en tiempo suplementario, en una definición que dejó al equipo argentino a un paso del título.

A pesar de la derrota, Messi fue elegido mejor jugador del torneo, un reconocimiento individual que se produjo después de una competencia en la que Argentina alcanzó la final.

Los recuerdos de Camino se sitúan precisamente en ese período en el que Messi comenzaba a consolidarse como una de las principales referencias del plantel nacional. Sus relatos permiten reconstruir, desde la experiencia de un integrante del cuerpo técnico, diferentes situaciones cotidianas que tuvieron lugar lejos de los partidos y de las grandes ceremonias.

De aquel adolescente en Ezeiza al capitán de la Selección

Las historias contadas por Camino se suman a otros testimonios de personas que acompañaron a Messi desde sus primeros pasos con la Selección argentina. Entre ellos aparece el profesor Gerardo Salorio, preparador físico de las divisiones juveniles, quien recordó el primer contacto del rosarino con el predio de Ezeiza.

Según Salorio, ese encuentro se produjo en 2004, cuando Messi todavía integraba las inferiores del Barcelona y la Federación Española de Fútbol intentaba incorporarlo a su seleccionado.

"Vos entrás al predio y ves la cancha 1, ahí estábamos entrenando. Y Hugo (Tocalli) me llama. Había una persona grande con un adolescente al lado. No lo conocía, era Messi", recordó Salorio en diálogo con Infobae.

Dos décadas después de aquel primer paso por Ezeiza, Messi cerró su ciclo con la camiseta argentina el martes 6 de octubre, en el estadio Monumental. En ese partido, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3 a 0 a Benín, con un gol de penal del propio capitán y dos asistencias.