El Huracán de Diego Martínez aplastó a Cerro Porteño por la Serie Río de La Plata

Huracán goleó por 4 a 0 a Cerro Porteño de Paraguay en el estadio Parque Federico Omar Saroldi por la Serie Río de La Plata 2026 en lo que fue su primer amistoso televisado de la pretemporada.

Con los goles de Luciano Giménez en el primer tiempo y Thaiel Peralta, César Ibáñez y Lautaro Mora en el segundo, el "Globo" de Diego Martínez, quien retornó al club tras dos años, empezó con el pie derecho la pretemporada.

Huracán fue protagonista en los primeros minutos del partido, con más presencia en el campo del elenco paraguayo y sin ceder posibilidades para que juegue y se haga de la pelota por lo que el arquero Hernán Galíndez casi no tuvo peligro, aunque si tuvo algunas aproximaciones.

Para el final del partido, Galíndez salvó al equipo en el mejor momento de Cerro Porteño con una gran atajada abajo pero el delantero Luciano Giménez, después de varios intentos, venció al arquero Roberto Fernández y convirtió el 1 a 0 a los 46 minutos de la primera etapa.

En pocos minutos del complemento, tras una carambola en el área, Thaiel Peralta paró de pecho la pelota y definió por encima del arquero Fernández, quien se vio confundido por un desvío previo, y puso el 2 a 0 para Huracán a los nueve minutos.

Cerca del cierre de la segunda etapa, uno de los ingresados, el lateral César Ibáñez, calzó de volea una pelota alta y con un bombazo la clavó en el ángulo para establecer la goleada por 3 a 0 a los 36 minutos del complemento.

Huracán llegó al cuarto tanto a los 38 minutos del complemento, tras un error en el fondo y una floja respuesta del arquero Fernández, Lautaro Mora selló el 4 a 0 del "Globo" en Uruguay.

Síntesis de Huracán vs. Cerro Porteño:

Serie Río de La Plata 2026.

Amistoso.

Huracán 4-0 Cerro Porteño.

Estadio: Parque Federico Omar Saroldi.

Árbitro: Javier Burgos.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Thaiel Peralta; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.

Cerro Porteño: Roberto Fernández; Rodrigo Gómez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo, Guillermo Benítez; Fabrizio Peralta, Roberto Piris Da Motta, Gabriel Aguayo, Darío Espínola; Carlos Franco y Mauricio De Carvalho. DT: Jorge Bava.

Goles en el primer tiempo: 46m Luciano Giménez (H).

Goles en el segundo tiempo: 9m Thaiel Peralta (H), 36m César Ibáñez (H); 38m Lautaro Mora (H).