El Kun Agüero opinó sobre la polémica por Agustín Almedra

La gran polémica de la semana en el fútbol argentino ha sido la decisión de Sebastián Battaglia de separar a Agustín Almendra y Alan Varela del plantel profesional de Boca Juniors por distintos actos de indisciplina. El primero de ellos recibió el castigo por haber insultado y discutido con el DT en la práctica del último lunes, algo que también le valió las duras críticas de Darío Benedetto. En ese marco, Sergio “Kun” Agüero expresó su opinión sobre este tipo de comportamientos en los jugadores juveniles.

“Hoy se perdió mucho el respeto. A los chicos si no los acostumbrás a que sean respetuosos.... Pero primero tiene que ser de (parte de) los padres. A mí mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero ni al entrenador. Sobre todo al entrenador”, dijo el Kun en un stream.

En ese sentido, agregó: “El fútbol tiene a favor que podés estar feliz jugando o a veces el entrenador no te pone. Hoy se perdió mucho el respeto: si el jugador no juega, primero los padres están enojados por eso y, segundo, se le transmite al hijo esa mala onda y el chico después empieza a decir 'Eh, no me ponés'”.

Para el exfutbolista de 33 años, la palabra del DT nunca puede ser desautorizada: “Por más que el entrenador o quien sea no esté de acuerdo, lamentablemente te la tenés que comer. Vos no podés faltar el respeto al cuerpo técnico y a un superior del cuerpo técnico, menos”.

Finalmente, el Kun fue duro con el comportamiento de los más chicos y lo comparó con sus tiempos de juvenil: “Hoy los pendejos no están haciendo caso. Está pasando mucho. Es la costumbre de los padres de cómo crían a los chicos. Están más rebeldes. Hoy se perdió todo el respeto. Antes vos llegabas a decir algo y sabés cómo te echaban de un club”.