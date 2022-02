El Kun dio su visión acerca de la llegada de Julián Álvarez al Manchester City

Sergio “Kun” Agüero, leyenda total del Manchester City y máximo goleador de la historia del club, realizó un stream y opinó de la llegada del delantero de River al conjunto inglés.

El ex Barcelona llegó a compartir vestuario con Julián Álvarez en la Selección Argentina, donde ambos salieron campeones de la Copa América de Brasil 2021, y confesó algunas conversaciones que tuvo con el delantero de 22 años.

A través de su canal de Twitch, el Kun se preguntó en qué posición pondrá Pep Guardiola a su nueva figura: “Bien, Julian es muy bueno, en serio. Yo me llevo muy bien con él. Las veces que estuvimos compartiendo plantel en la Selección Argentina siempre nos cagábamos de risa. Siempre me preguntó cosas y yo como delantero le conté mi experiencia y mi visión, después él decide. Me gusta, habría que ver de qué lo van a usar en el City”.

Agüero, siguió su explicación recordando su propia experiencia con uno de los Directores técnicos más ganadores de la historia del fútbol: “El tema es que Guardiola no usa delanteros, y yo jugaba de pedo, ja”.

Julián Álvarez será jugador del Manchester City a cambio de 18 millones de euros (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)Por: REUTERS

“Normalmente es un 4-3-3 y ahora a Gabriel Jesús lo pone por afuera. Pasa que el City tiene mucho recambio ahora. Yo cuando jugaba, era de 9 y le decía a Guardiola que no me sacara, y lo hacía igual”, advirtió Agüero, que tuvo que retirarse por una arritmia cardíaca.

Luego, el subcampeón del Mundial 2014 de Brasil se animó a analizar la posible posición del nacido en Calchín, Córdoba: “Yo no sé si Julián se va a acostumbrar a ser un delantero 9 porque creo que es un jugador más libre. Yo lo dejaría arriba, que se mueva libre y rompa las pelotas ahí porque es un jugador inquieto. Lo pondría de segundo punta, mediapunta o wing”.

Manchester City anunció la contratación de Julián Álvarez la semana pasada (Foto: Twitter Manchester City)

Por último, el multicampeón con los Citizens aclaró: “Yo era 9 pero a veces él (Guardiola) no quería jugar con delanteros y yo no jugaba. Es una táctica de él y la verdad es que no sé adónde podría encajar hoy Julián en el City. Yo lo pondría como wing para que se vaya adaptando. No juega 4-4-1-1, siempre juega un 4-3-3 o mete línea de tres y una línea de cinco en el medio para atacar, pero te juega muy poco con dos puntas”, cerró el exfutbolista de 33 años.