El Papu Gómez dio un contundente mensaje sobre Lionel Messi

Alejandro Gómez subrayó que Lionel Messi puede hacer lo que "quiera" y lo que lo haga "feliz", aunque expresó su deseo de que el astro del fútbol continúe en el seleccionado nacional después del Mundial de Qatar 2022.



"Ojalá que no sea su último Mundial, que juegue hasta cuando disfrute. Dios quiera que podamos hacer un gran Mundial, que esté a gusto con la camiseta de la selección argentina y nos pueda seguir dando alegrías a todos los argentinos. Que haga lo que él quiera, lo que le plazca y le haga feliz", señaló el enganche de Sevilla en Marca.



Gómez, uno de los jugadores habitualmente convocados por el DT Lionel Scaloni y campeón de América en Brasil el año pasado, analizó el grupo mundialista con Polonia, Arabia Saudita y México que le tocó a la Scaloneta.



"Es un buen grupo. No hay que subestimar a nadie. Conozco a Polonia porque tienen muchos jugadores en la Serie A de Italia. Tienen a Lewandowski, un arquero excelente, buenos jugadores en todas las líneas... México tiene jugadores internacionales en toda Europa y que juegan en las mejores ligas. Quizás a Arabia Saudita no la tengo tan controlada, pero si está en el Mundial es que ha hecho las cosas muy bien", reconoció.

"Cuando llega el Mundial, todos los partidos son difíciles y entran otros factores como los nervios o la presión. Somos Argentina y si queremos llegar a instancias finales vamos a tener que ganarles a todos", adelantó.



"Para mí siempre fue un anhelo vestir la camiseta que alguna vez haya vestido Diego. Venir a Sevilla fue como un sueño. Los argentinos siempre vimos con cariño y amor a Napoli, Sevilla y todos los equipos donde jugó Diego. Estar aquí es espectacular", concluyó.