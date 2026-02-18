El paro general de la CGT paraliza el fútbol y pone en duda la Recopa Sudamericana

El calendario deportivo nacional ha sufrido un impacto directo tras la confirmación de la medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Lo que prometía ser una jornada vibrante de fútbol, con duelos decisivos tanto en el ámbito local como en el internacional, se ha transformado en un escenario de incertidumbre logística. La parálisis total de actividades para este jueves ha forzado a las autoridades deportivas a suspender la agenda programada, afectando de manera directa el desarrollo del Torneo Apertura y dejando en suspenso un compromiso clave de la Recopa Sudamericana.

La clave de esta suspensión masiva reside en la postura de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Al adherir formalmente al paro general convocado por la central obrera, el gremio deja a los clubes sin el personal esencial para la apertura de estadios, el control de accesos y la operatividad interna que requiere un evento de tal magnitud.

Ante este panorama, los clubes ya han iniciado el análisis para que, finalmente, se posterguen todos los partidos que habían sido programados para este jueves. La imposibilidad de garantizar la infraestructura mínima de seguridad y logística ha hecho que la continuidad de la jornada sea inviable.

El impacto en la sexta fecha del Torneo Apertura

El torneo doméstico es el más afectado en términos de volumen de juego. Para este jueves estaban previstos cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha, los cuales deberán buscar un nuevo lugar en un calendario ya de por sí apretado. Los encuentros afectados son:

Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba: Programado originalmente para las 17:15.

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto: Pautado para las 17:15 en el estadio "Nuevo Gasómetro".

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente: El duelo entre los "Independientes", considerado uno de los encuentros más atractivos de la fecha, debía jugarse a las 19:30.

Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán: También pautado para el turno de las 19:30.

La reprogramación de estos partidos representa un desafío para los organizadores, ya que todavía no hay fecha confirmada para que se lleven a cabo. La acumulación de minutos y los traslados de las delegaciones de Córdoba, Tucumán y Río Cuarto complican aún más el nuevo esquema de días y horarios.

La incógnita de la Recopa Sudamericana

El foco de mayor tensión se encuentra en el plano internacional. Lanús debía recibir en su estadio al Flamengo de Brasil por el encuentro de ida de la Recopa Sudamericana. A diferencia de lo que sucede con el torneo local, la suspensión de este partido no está confirmada.

La razón de este suspenso radica en que la Conmebol suele priorizar la realización de sus competencias a pesar de los conflictos internos de los países miembros. El organismo continental acostumbra a evaluar alternativas operativas —como cambios de sede de último momento o el uso de personal privado— para evitar que el calendario internacional sufra dilaciones. Sin embargo, el contexto del paro general dificulta incluso los traslados de la delegación brasileña y los operativos de seguridad requeridos para un evento de esta jerarquía.

Un escenario de incertidumbre logística

La situación deja a miles de hinchas y a las instituciones en un limbo administrativo. Por un lado, la adhesión de los trabajadores deportivos garantiza la inactividad en los estadios argentinos; por el otro, la presión de los compromisos internacionales pone a prueba la flexibilidad de las autoridades.

En resumen, la jornada del jueves queda marcada por la política gremial y la falta de certezas. Mientras los hinchas esperan novedades sobre la reprogramación de la sexta fecha, la atención sigue puesta en las oficinas de la Conmebol para determinar si el "Granate" podrá finalmente enfrentar al gigante brasileño o si el fútbol deberá esperar a que se normalice la situación social y laboral en el país.